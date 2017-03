Gatillazo con el autobús

Al final salió rana el encuentro, pero el choque lo tenía todo para que fuese vibrante, cargado de tensión y, sobre todo, más movido. Idas y venida desde Sevilla a La Coruña y viceversa, cuitas pendientes, reencuentros, ansias de venganza... Todo. Y al final, agua. Todo se quedó a medias. Subidón de unos, los de casa, por el cómo, no por el insulso empate, y gatillazo de otros cuando sonó el pito del árbitro en el tiempo de prolongación señalando un controvertido penalti y porque ni acumulando piezas atrás y montando el autobús le valió para llevarse a la capital andaluza un triunfo que tuvo en sus manos pese a que no hizo más méritos que el rival sobre el césped para llevárselo.

Había más de lo que parecía en juego. La tranquilidad en la Liga, que no es poco, pero ni por esas Riazor era el de las grandes citas. Ambiente frío (no para que algún jugador local llevase guantes), lejos de los 25 grados de los que se disfrutaba en Sevilla, pese a que en la ciudad era festivo. Eso se jugaban los equipos, aunque había mucho más en liza que el duelo entre dos conjuntos que han tenido que reestructurarse para no verse abajo. Pepe Mel, maestro de Víctor Sánchez del Amo en el curso de entrenadores, se medía por primera vez desde que dejase la entidad heliopolitano ante su Betis. Cierto es que al ser el partido a mil kilómetros los sentimientos son más débiles, pero otros los tenían a flor de piel.

Luisinho, por ejemplo, no olvida su encontronazo con Víctor de la pasada campaña. El portugués no es de los que se aplica el dicho de "pelillos a la mar". Ya en el partido de Copa se mostró sobrexcitado y dedicó su gol al técnico madrileño. Y es que en La Coruña no olvidan al preparador verdiblanco, que dejó un vestuario roto del que Garitano, en su marcha, se vanaglorió de que al menos pudo unirlo de nuevo. También se reencontró Piccini con Riazor, donde ya marcó en la derrota en Copa y repitió ayer, si bien el penalti de Celso Borges evitó que el Betis y Víctor se vengaran del Deportivo.

Con ese gol Mel sigue sin conocer la derrota con el cuadro gallego. Un triunfo y un empate en apenas siete días. Suficiente bagaje como para recibir al Barcelona sin más presión añadida que la de enfrentarse al conjunto de Luis Enrique, ante el que podrá reservar jugadores cara al partido de rivalidad regional con el Celta. Y es que bien sabe él lo que es un derbi. También tendrá fresco Víctor a Rubén Castro, el hombre gol de Mel en el Betis que se vio con su ex entrenador en la banda. Mientras uno daba instrucciones desde su banquillo el otro calentaba. Y calentaba. Y calentaba. Desde el descanso. Y lo siguió haciendo en el segundo tiempo, ahora junto a Joaquín. Y ahí se quedaron correteando en la banda porque, al contrario que en Málaga, los planes cambiaron con la diana de Piccini: gol en contra, los buenos al césped; gol a favor, el autobús al campo para acabar reculando con siete defensas y Petros. Y ni por ésas.

Al final un punto. Otro empate, como ante el Barcelona y el Sporting. Perder frente a los catalanes y ganar a los gijoneses en la clasificación hubiese sido más positivo. Todo depende del cristal con que se mire. Tanto es así que el técnico señaló ayer al árbitro. Tiene su parte de razón, sí, pero bien haría en mirar para sí mismo.