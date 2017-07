Guardado: "Vengo a un proyecto serio y con ambición"

El jugador mexicano Andrés Guardado se convirtió en el sexto fichaje del Betis después de firmar y ser presentado en el estadio Benito Villamarín. El futbolista, que jugará de verdiblanco las tres próximas temporadas, se declaró entusiasmado por formar parte de un "proyecto serio y ambicioso" e incluyó a Quique Setién entre los destinatario de sus agradecimientos, pues fue él quien le trasladó los pormenores del plan del club para la presente temporada, desveló el mismo Guardado.

"Vengo con mucha ilusión de regresar a la Liga y hacerlo además a un gran equipo que tiene tan gran afición. Estoy ya ansioso de vestir estos colores, que tanto se parecen a los de la selección mexicana", comenzó el mexicano, quien reveló que se incorporará a la pretemporada junto a sus compañeros el 18 o 19 de julio, ya que descansará unos días más tras haber disputado la Copa Confederaciones con su selección.

Pese a ser un jugador polivalente, como había descrito el día anterior Lorenzo Serra Ferrer, Guardado afirmó que llega para ocupar la demarcación de seis, en la que ha jugado tres años con el PSV. "Es en esa posición donde me veo. En Eindhoven tuve la oportunidad de aprender mucho de mi técnico, Cocu. Me siento muy cómodo ahí, con mucha confianza. Setién me dijo que me veía jugando ahí y que le gustaba el liderazgo que ejercía y cómo veía el juego desde esa posición. Espero poder hacer en el Betis lo mismo que he hecho en Holanda, ése es el reto y espero conseguirlo".

En cuanto a la decisión de dar el paso adelante para firmar, el mexicano dijo que "el Betis es mucho Betis, eso lo primero, pero después valoro el hecho de que se trate de un proyecto serio y con ambición, que sea una gran afición, que sea un club con mucha historia y por regresar a la mejor liga del mundo. Aquí hay un nivel de competición que no tenía en el PSV, con todo mi respeto. Todavía quiero conseguir más cosas y sé que con el Betis podré hacerlo", afirmó antes de matizar que "lo primero es el grupo y luego lo individual, que viene solo. Mi objetivo es estar en el Mundial y por eso vine a le mejor Liga".

Respecto a sus expectativas, el mexicano señaló: "Son muy altas. Es una de las razones por las que vengo. La ambición del club es la misma que tengo yo. Como dije antes, me gustan los proyectos serios y ambiciosos y estoy ilusionadísimo con él. No me gusta ponerme límites ni metas. Aquí, paso a paso, lograremos lo que nos propongamos".

Sobre si su llegada a Sevilla es un paso atrás, como se ha dicho en México, Guardado replicó que "quien diga eso es porque no ha militado en la Liga española y no saben lo que es jugar contra el Sevilla, el Valencia, el Atlético... Y no digamos nada de hacerlo contra el Barcelona o contra el Madrid".