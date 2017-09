Guardado: "No vamos a cambiar por un error"

El mexicano Andrés Guardado, que militó en el Deportivo durante cinco temporadas, ha comparecido para analizar el duelo de este sábado ante el equipo gallego.

Deportivo: "Es un equipo diferente al que yo estuve hasta en los dirigentes, que ya no está Lendoiro. No quedan compañeros sólo está el doctor. Sólo han sumar un punto pero cuentan con grandes jugadores, juegan ofensivo con Mel y nos darán problemas si dejamos de hacer lo quiere Quique. El Dépor me abrió las puertas de Europa y allí viví de todo, por lo que siempre es especial".

Rol: Fundamental somos todos, te digo lo que le dije al míste cuando hablamos antes de fichar. Yo estoy para ayudar donde se necesite, ya sea pivote para sacar el balón jugado o más creativo como el día del Celta. Lo importante es que ganemos".

Estilo de Setién: "En mi carrera he estado con muchos entrenadores así, tanto en el PSV los tres último años, como en la selección, sobre todo con Lavolpe. No vamos a cambiar por un error. Hubo más cosas positivas que negativas y el equipo está cada vez mejor. Hay que ser inteligente, Adán estaba dando salida muy clara, habrá partidos con más confianza y se irá puliendo. No es cuestión de regalar goles y tampoco se nos van a caer los dientes por tirarla larga".

Rotación: "Uno siempre quiere jugar, pero hay que ser inteligente y debido a mis antecedentes de lesiones era mejor descansar cuando he venido de la selección. Me siento bien en el Betis y en la ciudad, espero que se refleje en el campo".

Boudebouz: "Conocía la calidad que tiene, pero hay que llevarlo con calma, hay que tenerlo todo el año bien. Lo necesitamos a tope".

Ambiente afición: "Es muy importante, fue increíble, lo había vivido de rival pero es mejor ahora. Se siente importante y tiene que ser el jugador 12 en casa todo el año".

Mundial: "Significa muchísimo, pasamos apuros para clasificarnos en los dos últimos y fuimos criticados. Ahora lo hemos hecho con solvencia y con toda la ilusión. Quiero llegar bien a mi cuarto Mundial".

Ciudad: "Estoy muy contento en la ciudad, aunque el calor es un poco pesado. Me hicieron saber lo que es el derbi, un partido que se marca en el calendario

Rubén Castro: "Es un goleador histórico del Betis, se lo ha ganado a pulso. La gente se identifica con él y será importante siempre en el equipo que esté ".