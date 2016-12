'Guerra subterránea' de cara a la junta del 30 de diciembre

La proximidad de la Junta de Accionistas del 30 de diciembre está provocando que los contactos entre las partes se hayan incrementado en las últimas horas, pues cada actor en todo este entramado intenta jugar sus cartas.

Así, los movimientos entre Ángel Haro y Bitton Sports siguen presentes después de que no hayan llegado a un acuerdo para pactar de cara a la junta, al igual que entre el grupo que encabeza Luis Oliver y Manuel Ruiz de Lopera, pues los intereses de cada parte en todo este asunto están muy claros. Además, no hay que olvidar el papel que van jugar el próximo viernes las plataformas, pues algunas no ven con muy buenos ojos puntos del orden del día como las cuentas y el baloncesto.

Además, hasta el día de ayer, el Betis tenía como plazo para inscribir a Bitton o Farusa como representante en la junta del 19,96 % del paquete accionarial, y finalmente, salvo giro radical, será el empresario de El Fontanal el que tenga esa representación en la junta.

No obstante, tampoco hay que descartar la opción de que, finalmente, no haya junta al no haber quórum (no esté representado al menos el 25%) para poder celebrarse, o bien se lleve a cabo en segunda convocatoria (17 de enero). Muchas posibilidades de cara a una importante junta para el futuro del Betis, al que le urge un cambio inmediato de rumbo después de que en el plano deportivo el cuadro verdiblanco esté instalado en la mediocridad.