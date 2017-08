Hambriento de balón

El Betis es pura efervescencia. Todo está dispuesto para el estreno, este viernes, del nuevo Gol Sur y el moderno y vanguardista aspecto del graderío. Hay unas enormes ganas de fiesta en Heliópolis. Y jugadores y técnico son permeables a esa mayúscula ilusión. Lo expresaba ayer el propio Quique Setién: "Sí, todos estamos francamente ilusionados. Un empleado me ha dicho que nadie sabe lo que es esto, porque la grada con más gente de la que haya podido venir nunca va a ser algo espectacular y nunca visto. Para los nuevos, sobre todo, el ambiente será increíble. Palpas la ilusión de la gente por la calle, todos manifiestan sus expectativas para la temporada".

El cántabro sabe del caudal de energía que manará desde la grada: "Sé que nuestra afición nos va a ganar muchos puntos este año y todo suma, es importante que estén ahí dando el callo. Que no les quepa duda de que los jugadores se dejarán el alma por sacar esto adelante".

Y en ese sentido, confía el nuevo entrenador en cambiar la mala dinámica de los últimos años en casa: el Betis, desde que se fue Lorenzo Serra del banquillo, ha perdido más partidos que ganados en casa durante sus ocho Ligas en Primera: "Esa sensación que pueda tener la afición también la tienen los jugadores, hay que tratar de cambiar esta dinámica, la ilusión no es incompatible con la responsabilidad. Tenemos que gestionar los momentos, tenemos un rival que nos podrá una oposición muy seria, la tranquilidad de los jugadores y el apoyo y la confianza son fundamentales para expresar lo que llevamos dentro. Que todos tengan confianza y sientan el estímulo y el apoyo de los aficionados, todo irá mejor. Hay que tratar de olvidar lo que sucedió estos últimos años, hay jugadores nuevos, un entrenador nuevo, tanto hay nuevo que no podemos pensar en lo pasado que un tropiezo será una losa que no podemos quitarnos de encima. Hay mimbres".

Para Setién, será clave para el éxito de la temporada que los jugadores vayan asimilando sus conceptos: "Hemos visto imágenes del Camp Nou de cosas que hicimos bien y otras no tan bien. Tratamos de que erradiquen de sus cabezas otras maneras de jugar que tuvieron en otros equipos. Que se coordinen al atacar, defender y presionar. En general no me gustó el equipo, pero rescato muchas cosas que hicimos bien. Cuando estuvimos replegados controlamos a un equipo que es especialista en esas situaciones. Tenemos que ser más atrevidos en la presión adelante, en buscar el balón, trataremos de mejorarlo. Tienen miedo a ir hacia arriba cuando es más fácil correr 20 metros hacia arriba que 80 hacia atrás".

Reconoció que el Celta esgrimirá mañana un manual similar al suyo: "Quizá haya matices, pero ellos también practican juego combinativo, salir desde atrás, somos bastante similares".

Luego, entró a detallar el estado de varios de sus jugadores. El primero, Durmisi. "Es un gran futbolista, un muchacho que no ha tenido la continuidad que nos hubiera gustado por sus problemas musculares. Pero está bien ya, ha superado esos problemas y participará en muchos partidos seguro. ¿Titular? Lo decidiré cuando me acueste esta noche, tengo que decidir muchas cosas aún. Me gusta ir al campo a activarnos un poco cuando jugamos en casa en horario muy tardío. Mañana daré la lista tras esa sesión. Luego iremos al hotel a comer juntos y a concentrarnos. Aunque no soy muy partidario de las concentraciones”.

¿Y Tello? "Está mejor, ha entrenado con el grupo, pero no ha jugado en pretemporada y lleva ocho días entrenando. Lleva su tiempo. Todavía no veremos su mejor versión, le costará coger el punto de forma".

¿Jugará mañana Javi García?: "Si no lo saben los jugadores no lo voy a decir aquí. Quiero mantener a todo el mundo con las orejas tiesas y que crea que va a jugar".

Reconoció, eso sí, que Camarasa estará disponible para jugar ante el Celta: "Sufrió un problema en el tobillo, en la última acción del partido y hoy sí que ha participado con el grupo, aparentemente está bien y no creo que tenga problema. Luego soy yo quien decidiré si debe jugar".

Aseguró Setién que no siempre más peso en sus espaldas por saltar a un club de la dimensión del Betis: "La responsabilidad para mí es la misma ante 50.000 personas que la que sentí en Lugo o Las Palmas. La responsabilidad va conmigo, no puedo dar más de sí de lo que di en esos dos sitios. Sé un poco más ahora, pero trato de ponerlo todo allá donde voy. Ilusión hay en todos lados. Aquí hay un componente añadido, la pasión como en pocos lugares, pero haré lo que sé siempre".

¿La plantilla es la ideal para su sistema? "Es la que hay. Si me dan la opción de comprar a 25 futbolistas, habría algunos de los que hay y otros que no están, pero eso le pasaría a cualquier entrenador. Pero son espectaculares estos chavales por su compromiso, ganas e implicación. No he visto a un equipo correr como éste. En muchos partidos lo harán muy bien". Eso sí, mira de reojo al mercado: "Estoy a la, a ver si hay una oportunidad y el club está en condiciones de llevarla a cabo".