Haro y Catalán, al frente

La Junta General Extraordinaria del Betis tuvo el resultado esperado, y el actual consejo, con Ángel Haro y José Miguel López Catalán al frente, seguirá comandando el Betis tras ganar con un amplio porcentaje a la candidatura de Rafael Salas. Así quedó reflejado en los porcentajes. Votaron no al cese de Haro el 21,16% y sí a su salida el 10,30%, con una abstención del 0,29. Mientras, López Catalán recibió un no a su cese por parte del 21,16 %, votando un sí el 10,26% y una abstención del 0,33%. Con números muy parecidos fueron sucediéndose la continuidad del resto de consejeros, por lo que la mayoría de los accionistas dieron su apoyo a los actuales rectores del cuadro verdiblanco.

El capital social representado en la junta fue del 31,77% y a partir de ahí fue el turno de las intervenciones, empezando por Rafael Salas."Recuerdo la primera asamblea a la que asistí en el colegio Claret, a la que fui en un Peugeot. He conocido un Betis muy diferente al actual. Para estar a la altura de los 45.000 no podemos permitir que este equipo se arrastre como se ha arrastrado. En estos 40 días me he encontrado odio por presentar una alternativa. ¿Por qué? La estabilidad la da el fútbol, ganar partidos... Tengo mi conciencia muy tranquila".

21,16%Capital. El porcentaje de apoyo a la continuidad de Ángel Haro por parte de los accionistas

A continuación fue el turno de réplica del presidente. "Éste no era el momento de plantear una moción de censura, justo en el momento de la planificación deportiva. No tocaba ahora, Rafael, y lo hace a pesar de saber que es malo para el Betis. En un año negativo, aprovecha el enfado del bético para sacar beneficio propio. Tiene un proyecto vacío de contenido y en base a descalificaciones. Todavía es más esperpéntico escuchar a los medios que tanto le han ayudado que es para que nos pusiéramos las pilas. ¿Quién lo asesora, Rafael? Quiero pedirle a los béticos que sigan pensando y confiando en nosotros. Somos conscientes de que se han cometido errores, que el año ha sido muy malo, pero aprendemos rápido".

Después continuó el turno para que los diferentes accionistas que lo desearan hablaran en un turno de dos minutos. Ahí, las declaraciones que más llamaron la atención fueron las de Pepe Tirado (PNB): "El lunes decidimos apoyar al actual consejo. Las negociaciones para llegar a un pacto están muy cercas. Parece que en los próximos días podremos tener un acuerdo con el señor Lopera sin BxV. Señor Salas, le he escuchado acusar de traidores a PNB y eso es una temeridad. No hay derecho y debe usted pedir disculpas a los asociados".

Posteriormente llegaron las votaciones y el apoyo al consejo fue absoluto, además de la ratificación como consejeros, durante cinco años, de Lorenzo Serra Ferrer, Ozgur Unay Unay y Carlos González de Castro. Una vez ratificados, Haro cerró la Junta: "Tengo claro que este apoyo no es un cheque en blanco. Soy consciente de que si los resultados no llegan seré el primero en irme y dejaré a otro bético que siga al frente de la entidad. Este año estamos orgullosos de la incorporación de Serra Ferrer. Ese crecimiento deportivo es nuestra verdadera obsesión. Queremos la paz social y estamos haciendo esfuerzos titánicos para ello. Para sacar al Betis de los juzgados se firmó el pacto con Bitton. Se han producido críticas entre béticos y pido perdón de corazón. Me gustaría que ahora todos empujemos en la misma dirección por el bien del Betis".