Haro, entre estar por encima del Sevilla y hacer ya algo interesante

No quiere marcar Ángel Haro públicamente un objetivo para el equipo, aunque el presidente está ilusionado con esta temporada. "No tiene sentido añadir una presión extra", indicó el presidente, que sí quiere verse a corto plazo superando al Sevilla: "El Betis tiene todos los elementos para estar por encima.

Si no lo pensara sería un mal bético. Imagino que el presidente del Sevilla también pensará lo mismo de su equipo". Eso sí, Haro sí admitió que la inversión de esta temporada obliga a apuntar a cotas más altas. "Hemos pasado de 40 a 60 millones en el gasto de la plantilla. Es una cantidad relevante. No es lo mismo que el cuarto o el quinto, pero es para hacer algo interesante. Hemos ido a por jugadores que el año pasado no eran posibles", indicó el presidente.