Haro: "Las excusas no valen, los jugadores siguen cobrando"

Después de la goleada encajada en Butarque, Ángel Haro y José Miguel López Catalán aparecieron en los medios oficiales del club verdiblanco, donde mostraron su malestar por lo sucedido. Y, sobre todo, mostraron su enfado contra el plantel bético. "La palabra, en estos momentos, es clara. Una vergüenza. Es indigno cómo se está tirando el escudo del Betis. Esperaba un poco más de amor propio. El equipo no está compitiendo. Vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar y hacer los cambios que haya que hacer dentro y fuera del vestuario para que este equipo vuelva a competir y a dar alegrías a la afición. Pido disculpas a nuestra afición porque esto es indigno. Que me digan que los jugadores no se juegan nada, porque cobrar siguen cobrando, pero el escudo se está arrastrando continuamente", manifestó con dureza Haro.

En una similar se mostró el vicepresidente del club verdiblanco, que otra vez volvió a incidir en el mensaje para la próxima temporada. "No hay un único culpable. Somos los principales culpables de esto. Hay que cambiar, el bético no se merece esto. Para la próxima temporada, en la que ya estamos trabajando, que el bético tenga el equipo que se merece", manifestó el vicepresidente de la entidad heliopolitana.

La expedición bética regresará hoy por la mañana a Sevilla (11:30) a Santa Justa, y de ahí pondrá rumbo al estadio Benito Villamarín. Todo, dentro de un clima donde nada positivo, después del enfado mostrado por la cabeza visible de ABA con la actuación de los futbolistas.