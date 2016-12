Haro: "Es nuestra opción o el pasado"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, advirtió que Manuel Castaño, figura cercana a Manuel Ruiz de Lopera, y Farusa están intentado mover al accionariado para "intentar un cese del órgano de administración" del club bético, algo que de suceder le dejaría "descabezado" y le dificultaría la opción de acudir al mercado invernal de fichajes, por lo que remarcó a los accionistas que "lo que no es futuro es el pasado; es nuestra opción o es el pasado".

El mandatario, que "por primera vez" se enfrentará a una Junta de Accionistas como presidente, recordó que las anteriores que se han celebrado se han convertido, "desgraciadamente, en plebiscitos" y teme que vuelva a suceder en la del próximo viernes.

"Sabemos que la otra parte parece que está moviendo el accionariado para intentar un cese del órgano de administración. Si los béticos que nos han dicho que siguen confiando en nosotros cumplen con su palabra, veo la Junta asequible y creo que ganaremos", confesó Haro en la radio del club.

El dirigente recalcó que son "ahora mismo Manuel Castaño y Farusa quienes están movilizándose para conseguir apoyos para un cese del órgano de administración", pero que considera que los actuales responsables son la mejor opción. "Se trata del presente, que alguno puede entender que no le gusta o que no es futuro, pero, desde luego, lo que no es el futuro es el pasado. Es nuestra opción o el pasado", advirtió.

"Entiendo que haya algunos béticos a los que no le guste esta opción, pues que presenten otra. Lo que no deben hacer es asociarse a gente que ha hecho daño al Betis, que están inhabilitados por hacer daño al Betis, que están en procedimientos judiciales por haber hecho daño al Betis, eso no se debe olvidar nunca", prosiguió Haro.

En este sentido, indicó que cuentan con el apoyo de "muchos béticos" y que la otra parte "cuenta con un 24-25 por ciento de partida". "Dependemos de ese bético que tiene 3, 4 ó 5 acciones y sumando poco a poco llegaríamos a ese 26-27 por ciento que nos permitiría ganar la Junta", remarcó.

Además, la abstención favorecería a sus rivales porque "son votos que se restan" y que les impediría alcanzar "ese límite" del que disponen. "Ellos lo tienen fácil porque con dos personas suman ese 24,5 por ciento. Están intentando de alguna manera quitarle importancia a la Junta, diciendo que es de aprobación de cuentas y que nos merecemos un tirón de orejas. Lo que hay es una carga de profundidad de fondo para que no haya la suficiente participación y se produzca el cese del consejo", reiteró.

El presidente bético avisó del peligro de que finalmente se cesase a los actuales responsables porque "desde ese momento hasta la formación de un nuevo órgano de administración, el club estaría descabezado" y "el mercado de fichajes sería complejo porque nadie tomaría una decisión de tanto calado".

"El club estaría durante un mes y medio en una situación un tanto caótica. Esperemos no llegar a esa situación, y si llega, lucharemos para intentar que estos señores no vuelvan al club", subrayó el mandatario, animando a que acudan "a aquellos accionistas que tienen más de 10 acciones".