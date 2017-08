Inicio de la carrera liguera

Mañana comienza a rodar el balón de forma oficial para el Betis. Como ocurrió la pasada temporada, el primer desplazamiento del curso es al Camp Nou para enfrentarse al Barcelona, aunque la situación que rodea al equipo que ahora entrena Ernesto Valverde parece provocar una ocasión propicia para obtener un buen resultado en tierras catalanas.

"Leí que Luis Suárez está lesionado. Sin menospreciar a Alcácer, pero si el uruguayo no está, mejor. Y si Messi está al 50%, también mejor. A ver si podemos aprovecharlo. Sin estos jugadores, el Barcelona tiene un gran equipo pero nosotros vamos con muchísima ilusión. Oportunidades como éstas quizás no las tengamos en mucho tiempo, así que vamos a intentar aprovechar las circunstancias", aseguró Quique Setién en la previa del choque.

Pese a ello, el cántabro sabe que las visitas al Camp Nou siempre son complicadas. "La realidad es que nos toca el primer partido allí. Debemos afrontarlo con ilusión e interés y, además, estamos convencidos de que podemos hacer un buen partido. Hemos trabajado mucho durante esta pretemporada, hemos jugado contra equipos de nivel y hemos dado cosas positivas; confío en hacer lo mismo en el Camp Nou ", expresó el técnico bético.

"¿Crisis en el Barcelona? No, son situaciones que se prolongan en el tiempo, no por dos partidos perdidos, aunque fuera con la contundencia con la que cayó ante el Real Madrid. Es cierto que no están en un buen momento, que han sucedido cosas inesperadas que les han afectado, pero pese a ello se pueden rescatar cosas interesantes de los partidos", opinó el cántabro. "Muchos se quedan con el resultado, pero no preveo un Barcelona en crisis ante nosotros", continuó.

Respecto a la propuesta de su equipo, Setién está "satisfecho" por cómo ha calado su idea de fútbol en el plantel. "Tratas de convencer y cohesionar a los jugadores alrededor de una idea", explicó el entrenador. "Ha habido momentos en los que hemos tenido posesiones largas ante rivales importantes. Por ejemplo, ante el Inter tuvimos más posesión y ocasiones de gol y frente a nosotros teníamos jugadores de 40, 50 o 60 millones de euros. Les creamos ocasiones y es cierto que ellos a nosotros también. Pese a que quedan cosas por pulir, estoy muy contento con las cosas que veo", expresó.

Sobre los jugadores que saldrán de la partida, el preparador bético avanzó que "los futbolistas lo sabrán primero", aunque adelantó que Cristian Tello tiene muy difícil entrar en la primera lista de convocados, que se conocerá después del entrenamiento de hoy. "Es un poco pronto, no tiene esa confianza total para rendir en su máxima expresión. Igual en el entrenamiento antes de la lista me sorprende como para considerarlo. La lesión tiene que sacarla de la cabeza, aunque va por buen camino. Si no es esta semana, será la que viene", confirmó.

Sobre Pezzella, cuyo adiós se hizo oficial ayer, el técnico explicó cómo se gestó su marcha: "Ha sido un jugador importante y todo nace de una conversación que me pidió en la concentración en Italia. Él quiere saber cuál es mi postura con respecto a su rol y, pese a que yo le digo que es importante, no le puedo asegurar la titularidad. Con eso, propuso una salida que yo no puedo negar, porque tiene perspectivas de jugar el Mundial, y cree que puede ser titular indiscutible en otro sitio. Pese a todo, no creo que hagan falta refuerzos atrás, porque esa posición la tenemos cubierta con Javi García".

No para la zaga, y sí para la zona de ataque, el técnico vería con buenos ojos una incorporación. "El mercado nos permitirá incorporar a otro jugador, aunque sólo se hará si nos satisface. Si aparece alguna oportunidad, y la consideramos positiva, se hará. Se valoran diferentes situaciones y hay un tema económico que se debe tener en cuenta, pero no sabemos si se presentará la oportunidad. Yo entiendo que tendría cabida otro futbolista, pero si no llega, con esto tiramos de momento", expresó Setién, antes de hacer hincapié en que le gustaría que llegara un futbolista con velocidad y desborde para la banda.

Un mercado de llegadas... y de salidas. Uno de los nombres que más han sonado para abandonar la nave heliopolitana ha sido el de Adán, aunque al de Santander no le consta que vaya a salir "ni él ni ningún otro".

Además, el nuevo técnico bético quiso alabar a la afición. "El otro día, con 5.000 personas y en pleno agosto, me puse hasta nervioso. Con tanta gente detrás tienes una responsabilidad enorme. Mirándolo desde el lado positivo es espectacular, saber que tu afición te va a ganar muchos puntos", sentenció.