El Internacional insiste en contar con Felipe

El Internacional de Porto Alegre quiere contar con Felipe Gutiérrez para su objetivo de volver a la Serie A, después del descenso sufrido la pasada temporada, y está apretando en las negociaciones con el Betis para poder contar con el chileno antes de que el próximo 31 de marzo concluya el mercado de fichajes en el país brasileño. Según UOL Esporte, el Colorado habría hecho ya una oferta a la entidad heliopolitana solicitando el préstamo del centrocampista hasta diciembre, haciéndose cargo de la ficha y guardándose una opción de compra de dos millones, y ayer intentó avanzar en los contactos con los dirigentes béticos para poder cerrar la operación lo antes posible.

El Internacional pretende cerrar a la vez a Edenilson, futbolista brasileño que milita en las filas del Genoa italiano, y Felipe Gutiérrez, con la intención de dar un golpe de efecto de cara a una campaña en la que parte con el cartel de rival a batir en la pelea para volver a la máxima categoría del fútbol de Brasil.

En el Betis, mientras, llevan la negociación con sigilo, a la espera, también, de ver qué decisión toma el propio futbolista, que se encuentra en estos momentos concentrado con Chile a las órdenes de Juan Antonio Pizzi. El ex jugador del Twente, por el que el club verdiblanco pagó en verano 1,5 -según Miguel Torrecilla expuso en una de sus primeras comparecencias para explicar las distintas operaciones realizadas en pretemporada- no ofreció un buen rendimiento a las órdenes de Gustavo Poyet y tras recuperarse de una lesión de rodilla no termina de contar para Víctor Sánchez del Amo (753 repartidos en 14 partidos de Liga y un gol), teniendo ahora que decidir si acepta el reto de comenzar una nueva etapa en Brasil.