El Internacional, con muchas dudas sobre Felipe Gutiérrez

Felipe Gutiérrez no está teniendo demasiado protagonismo en el Internacional de Porto Alegre, conjunto histórico de Brasil que milita en la Serie B, y su rendimiento no termina de convencer a su actual club, que no está por la labor de ejercer la opción de compra que tiene, según informó ayer UOL Brasil.

Felipe Gutiérrez está cedido por el Betis hasta final de año en el cuadro rojiblanco, con un acuerdo que dejaba a los brasileños la posibilidad de adquirir al jugador chileno tanto en el mercado veraniego como en diciembre pagando dos millones de euros, pero éstos tienen cada vez más claro que no ejecutarán la opción de compra al no convencerles el papel que está desempeñando el centrocampista.

Así, según el citado medio brasileño, sólo con una reducción de dicha opción de compra o mediante un nuevo préstamo el Inter meditaría la continuidad de Felipe Gutiérrez, que sólo ha disputado 668 minutos repartidos en 11 encuentros con la camiseta roja.

El medio centro fue una de las grandes apuestas de Miguel Torrecilla para lo que el salmantino definió como "el mejor centro del campo de la Liga después de los grandes". Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado, pese a tener la confianza de Gustavo Poyet en muchos partidos y tras pagar el cuadro verdiblanco al Twente 1,5 millones, según confirmó Torrecilla públicamente, y se tuvo que marchar en el mercado de invierno a la segunda división brasileña. Y ahora, su futuro allí no está nada claro.