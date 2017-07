De Javi García a Boudebouz

No está siendo sencillo para Lorenzo Serra Ferrer y su equipo de trabajo culminar la planificación, aunque la insistencia del vicepresidente deportivo en las primeras opciones podría tener éxito en las próximas horas, sobre todo en el caso de Javi García, y a la espera de otras negociaciones abiertas como las de Ryad Boudebouz, Mario Pasalic o Gastón Ramírez.

Como adelantó este periódico, Javi García es el preferido para reforzar la posición de pivote y dotar de músculo a la medular. Según fuentes cercanas a la operación, Roberto Mancini, entrenador del Zenit, le abrió la pasada semana la puerta de salida al pivote, siempre y cuando éste esperase unos días y participase como jugador del equipo ruso. La falta de efectivos ha provocado que Javi García haya sido titular en los dos últimos encuentros de un Zenit, que ayer hizo oficial la incorporación del central argentino Emanuel Mammana, por quien pagará unos 16 millones de euros al Lyon. El fichaje del defensa permitiría que Javi García pudiera salir del Zenit en las próximas horas, ya que además el conjunto ruso necesita aligerar su plantilla para cumplir con el fair play financiero de la UEFA.

4Años de contrato. Los que le ofreció el equipo verdiblanco a Javi García para convencerlo

Pese al interés de otros equipos -Sporting de Portugal, Girondins y, sobre todo, el Málaga de Míchel-, el Betis llevaría la delantera para conseguir el fichaje. La propuesta verdiblanca se basa en un contrato de cuatro temporadas, la fórmula que se ha encontrado para poder asumir la alta ficha que Javi García percibe en el Zenit. En un principio, el club ruso solicitaba un traspaso por el pivote, pero la necesidad de abrir hueco en su plantilla provocaría que ahora contemplase otras alternativas, desde una cesión a una rescisión de contrato, como sería el deseo del jugador para finalizar ya su aventura rusa.

Ese contrato de cuatro años sería el atractivo para que Javi García se decantase por el conjunto heliopolitano, pese a que Míchel, que ya lo dirigió como entrenador en las categorías inferiores del Real Madrid, lo está tratando de convencer para que sea el sustituto de Camacho.

Si el asunto de Javi García se puede resolver en breve -siempre y cuando Mancini lo libere del partido de vuelta de la Liga Europa de este jueves-, Serra Ferrer también negocia el fichaje de Ryad Boudebouz, el centrocampista ofensivo del Montpellier, por quien ya realizó una primera oferta de siete millones de euros. El club francés otorgó un bono de salida a su jugador estrella, siempre y cuando la oferta se acercase a los 15 millones de euros en los que tasó su valor. Esa cantidad, inalcanzable en el mercado, se vería ahora rebajada ante el deseo de Boudebouz de emprender una nueva aventura e incluso el francés, que juega con la selección de Argelia, está apretando para que le permitan salir ya. "Siempre he dicho que no soy infeliz en Montpellier. Voy a esperar a ver si tengo una buena oferta para ir o no, pero viendo el mercado puede ser rápido. Voy a tomar el tiempo para pensar y vamos a ver", dijo el atacante a Canal Plus Francia, en la que también desveló que está convaleciente de un esguince en la rodilla izquierda que le impediría comenzar el campeonato francés el próximo fin de semana: "Los clubes saben que estoy lesionado; si me llevan es con la lesión".

Los técnicos verdiblancos consideran que Boudebouz se adapta perfectamente a lo que viene demandando Quique Setién para reforzar la medular y ante la falta de un jugador con ese perfil creativo y de asociación. Boudebouz se podría desenvolver tanto en uno de los puestos ofensivos del triángulo del mediocampo como también partiendo desde la banda derecha a pierna cambiada. Eso sí, su entrenador, Michel Der Zakarian, cerró ayer la puerta al francés. "Hemos conseguido mantener a casi todos. El club no ha recibido oferta por él. Lamentablemente, se lesionó en la preparación, pero está aquí para quedarse", dijo a La Depeche du Midi.

Más complicadas parecen las alternativas de Mario Pasalic y Gastón Ramírez. Como se esperaba, el croata pasó ayer por las oficinas del Chelsea para ampliar su contrato -según Sky Sports Italia lo haría por dos temporadas más- aunque todas las informaciones apuntan a que el Spartak de Moscú habría ganado la puja para hacerse con sus servicios, pese a la insistencia del Betis. En el caso de Gastón Ramírez, el Middlesbrough no aceptó las condiciones propuestas por los dirigentes verdiblancos, lo que supuso un freno a la operación, al menos en este momento.