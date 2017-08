Javi García: "La gente que fue al entrenamiento animaba más que mi estadio en Rusia con 50.000 personas"

Javi García ha sido presentado como nuevo jugador del Betis en el estadio Benito Villamarín, y se ha mostrado muy ilusionado por la nueva etapa que va a comenzar en su carrera: “Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que se nota, no sólo por venir a España. Tenía alguna opción más, pero desde un primer momento que hablé con Lorenzo me ilusionó el proyecto que se esta haciendo en el club. Lo que me motiva por venir es el proyecto deportivo. Lo que me ha traído aquí es la idea de Lorenzo, el presidente y del equipo que se está haciendo y de los objetivos que se están marcando”.

El centrocampista ha destacado, también, el papel de la afición: “Eso fue una locura. Fue mi primer entrenamiento y no me lo esperaba. De donde vengo la gente es lo contrario, muy fría. La gente que fue al entrenamiento hacía mas ruido que en nuestro estadio en Rusia con 50.000. Quiero vivir el fútbol español de la mejor manera y qué mejor que hacerlo en el Betis”.

Otros temas que Javi García ha tratado son los siguientes:

Posición: “El míster sabe que puede contar conmigo en la dos posiciones. Me siento cómodo en ambas. Aquí lo importante es sumar. Ayudar al equipo”.

Debut en el Camp Nou: “En Rusia empezamos la pretemporada hace dos meses. Físicamente me encuentro bien. He jugado tres o cuatro partidos. Es decisión del míster de jugar o no”.

Aspiración de este Betis: “Es demasiado precipitado marcarnos algún objetivo. Es cierto que estamos muy ilusionados. Nuestro primer objetivo es el domingo. Ya conforme vaya temporada veremos dónde podemos llegar”.

Barcelona: “En esta clase de equipos como el Barcelona no hay ninguna regla que diga cuándo se le puede meter mano. Es mejor cogerlo ahora al principio de Liga porque a lo mejor físicamente no están al cien por cien, pero vamos con toda la ilusión del mundo”.

Negociaciones: “Han sido complicadas. Unos días ilusionados porque lo veía cerca, al siguiente lejos... pero siempre los he estado esperando. Ellos han puesto empeño por estar aquí. He esperado al final, mes complicado pero bueno al final estoy aquí y era dónde quería estar”.