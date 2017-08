De Javi García a la guinda

"Hay que tenerlos en muy alta consideración, ya están demostrando que pueden ser futbolistas de Primera División. Son chavales que llevan la sangre bética en las venas y con paciencia se van convirtiendo en una realidad. Algunos se van a quedar, se entrenarán con nosotros y jugarán muchos partidos a lo largo del año", aseguró Setién en Canal Sur Radio sobre los canteranos, a la vez que afirmó que espera contar con alguna incorporación más: "La puerta está abierta para alguna incorporación, pero a veces el mercado no te ofrece lo que necesitas. Falta por llegar algo".

Con Javi García, el Betis conseguiría ese mediocampista con un físico poderoso que tanto se ha echado en falta en los últimos tiempos, pero, por diversas circunstancias, su salida del Zenit no está siendo sencilla e incluso Serra ha manejado una lista de alternativas por si finalmente su fichaje fuera imposible. Como informó este periódico el pasado lunes, el club bético sí tendría ya un acuerdo con el Zenit para desbloquear la llegada del centrocampista murciano a cambio de 1,5 millones de euros, pero eso ha supuesto un cambio en las condiciones que el Betis tenía pactadas con el jugador. Esta situación está siendo la que ha retrasado la operación en los últimos días, aunque la confianza se mantiene en que se pueda sellar en breve un acuerdo satisfactorio para todas las partes, con el Betis realizando un esfuerzo importante para colocar en la mesa un contrato por cuatro temporadas y el murciano rebajando los emolumentos que percibe en el Zenit.

Las salidas de Zozulya y Digard mermarán la disponibilidad

Nada más ponerse al mando del Betis, Lorenzo Serra Ferrer comunicó a Zozulya y Digard que no entraban en los planes del club para esta temporada, aunque ambos, desde una situación distinta, asumieron su rol durante los primeros días con Quique Setién. El ucraniano ha sido utilizado en los amistosos hasta esta misma semana, con la intención de colocarlo en el mercado, algo que no acaba de suceder. El francés, por su parte, convalenciente de la grave lesión sufrida el pasado año durante su cesión en Osasuna, se estuvo entrenando al margen hasta hace escasas fechas. La intención del club era dar salida a ambos con el mayor ahorro económico posible, una solución que no parece sencilla de encontrar y que supondrá una merma para la disponibilidad económica de la entidad. Aunque los intentos, sobre todo con Zozulya, continúan.