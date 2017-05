Joaquín avala a Setién

Con la temporada acabada, Joaquín ha sido el protagonista para realizar un balance y hablar de la actualidad.

Posible llegada de Setién: "Tengo una opinión parecida a la mayoría, ha hecho una gran campaña, se ha salvado bien y su filosofía y el fútbol que hace es el que gusta. Fichajes:"Es una pregunta para el director deportivo, los grandes equipos se hacen con jugadores que marquen diferencias y a la altura de este club. Ojalá el año que viene sea diferente a estos dos últimos años, que compitamos de principio a fin y podamos mirar hacia arriba".

Ceballos y el Madrid: "Es un futbolista apetecible para cualquier club, ha terminado la temporada disfrutando, me gustaría tenerlo aquí muchos años, lo decidirán él y el Betis. Es joven, tiene mucha carrera por delante"

Serra: "Me ha dejado para el último. Nos conocemos perfectamente. Hablar de fútbol con él tienen cariño especial, viene en otro rol y estoy para ayudarlo en lo máximo posible. Ojalá su trabajo pueda hacer crecer al club y a la plantilla".

Temporada: hice una pretemporada muy buena, disfrutando, pero la lesión de rodilla me frenó y me deja esa sensación triste. Vamos a disfrutar del año que me queda, sé que me queda poco, no pienso en eso, y sí en disfrutar cada día, cada acto, en ayudar a los niños, que los demás se siente reflejado. Me queda un año y disfrutarlo".

Veterano: "Me siento orgulloso, todavía cojo a algún niño y le doy coba. Lo importante es poder mantener el nivel de competición, poder aconsejar a los jóvenes".

Rubén: "Es historia viva del Betis, a él no le hace falta demostrar nada y vamos a seguir disfrutándolo. Su olfato de gol lo tienen muy pocos delanteros".