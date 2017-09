Joel Campbell, retorno al futuro

"Siempre quise volver". Esta frase de Joel Campbell refleja perfectamente el sentir del décimo fichaje del Betis, que en su presentación se mostró feliz por empezar una segunda etapa en Heliópolis: "He tenido la bendición de estar en varios países jugando, en varios equipos, pero afición como ésta hay pocas. Vaya bien o mal siempre está ahí apoyando, eso es lo que hace a un equipo grande. Cuando mi agente me dijo que el Betis tenía interés, me regresó el alma al cuerpo. Vengo con mucha ilusión y ganas".

Tanto es así que el jugador tico está con muchas ganas de poder unirse al trabajo con sus compañeros, algo que tendrá que esperar al seguir recuperándose de su intervención en el menisco de la rodilla derecha: "Espero estar lo más rápido posible con los compañeros para aprovechar esta oportunidad. Si pudiera jugar mañana, jugaría. Vamos poco a poco y esperemos que vaya bien".

En cuanto al objetivo para este curso, Campbell prefiere mirar el presente, centrarse en cada encuentro, y no mirar, de momento, más allá: "Tenemos un gran equipo, pero tenemos que ir paso a paso. Nuestra meta es el Villarreal en el próximo partido. Hay que ver nada más domingo a domingo, paso a paso sin presionarnos, sin pensar en más de lo que tenemos que pensar".

Cuestionado sobre sus diferentes cesiones estos últimos años, el costarricense entiende que eso le ha servido como aprendizaje: "He estado en varios países y clubes. Siempre trato de ver las cosas del lado positivo. Me han hecho mejor persona a nivel futbolístico y cultural. Veo todo eso como experiencia de vida. Llegar al Betis es como llegar a mi casa. Ojalá todo corra bien durante la temporada y al final pensar en otras cosas". El deseo de hacer un buen año, algo que el costarricense tiene entre ceja y ceja: "Esperemos que sea una buena versión de Joel. Eso no se sabe hasta que juegue, pero lo único que puedo prometer es que me voy a sacrificar al máximo. Nada más que trabajo, sacrificio, esfuerzo y humildad. Lo demás creo que vendrá solo".