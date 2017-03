"Lo de Keylor era expulsión"

Ni pudo ni quiso disimular su enfado Víctor Sánchez del Amo. Y aunque en ningún momento perdió el temple y la compostura que lo caracteriza, el entrenador del Betis aprovechó su comparecencia ante los medios para remarcar cómo las malas decisiones arbitrales condicionaron el devenir de su equipo en un escenario tan hostil como el Santiago Bernabéu.

"No nos llevamos nada de un partido en el que competimos muy bien ante un rival complicadísimo y encima en su estadio. Pero las circunstancias de la derrota hacen que me vaya cabreado. La acción de Keylor Navas pudo marcar el partido. Era una expulsión clara. Reconozco que no la he visto, pero todo el mundo me dice que lo era. Luego la veré repetida, pero ya da igual, porque lo que importa es que nos vamos de vacío", resumió el preparador madrileño.

Si en otras ocasiones los malos resultados del Betis fueron achacables a la deficiente actuación de los jugadores o las desacertadas decisiones de su entrenador, esta vez el culpable tiene nombre propio: Mateu Lahoz. Así lo reiteró Víctor: "Los errores de los jugadores cuentan. Las malas decisiones que yo tome cuentan. Pues con el árbitro pasa lo mismo. Si falla eso te puede condenar. Nos hizo daño la acción de Keylor y también la expulsión de Piccini".

El técnico verdiblanco destacó también la "rabia" que sentía, pues su equipo mereció, al menos, el empate. "Estuvimos muy bien a nivel defensivo y ofensivo, competimos y hasta tuvimos dos acciones claras para darle la vuelta al marcador. Tuvimos personalidad y más posesión que el Madrid. Eso demuestra que el equipo está en una línea competitiva ascendente y seguro que pronto conseguiremos resultados más positivos", comentó Víctor.

Para concluir su comparecencia, Víctor fue cuestionado sobre si le duraban mucho los enfados. Y se dispuso a contestar, pero se lo pensó dos veces. "Mejor no digo nada...". Y ese silencio, por sí mismo, ya decía mucho.