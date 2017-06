El Levante toma ventaja para fichar a Álex Alegría

En el Betis no sólo se trabaja en el capítulo de entradas sino que también se está abierto a las salidas, tanto de jugadores que no entran en los planes, como Zozulya o Digard entre otros, como de aquellos que sí cuentan para la planificación pero a los que no se pondría demasiados obstáculos para una venta que dejase réditos en la caja bética. Ahí entra el nombre de Álex Alegría, por quien se ha recibido un fuerte interés por parte del Levante, que habría tomado la delantera a otros equipos que pretenden al delantero de Plasencia.

En el Betis no se ha contemplado la posibilidad de ceder a Alegría, pero un asunto distinto sería su traspaso. El verano pasado ya estuvo a punto de vender al delantero a final del mercado por una cantidad superior al millón de euros, aunque finalmente el futbolista prefirió tener una oportunidad en Primera. Su temporada, con sólo tres goles pero con una buena aportación al colectivo, ha aumentado su cotización en el mercado, de ahí que su precio de salida sería muy superior al de hace un año.

Desde Valencia se apuntó ayer el interés verdiblanco por el granota Camarasa

En el pasado mercado invernal, Alegría también estuvo en la rampa de salida, aunque en aquella ocasión la fórmula hubiera sido una cesión, que era a lo que estaba dispuesto el Sporting, aunque el deseo de Víctor Sánchez del Amo de contar con el delantero lo dejó en Heliópolis.

Ahora, el Levante ya se ha dirigido tanto al delantero como al club verdiblanco para trasladar su interés, con el deseo de reforzarse de cara a su regreso a la máxima categoría y la operación, si acaban cuadrando las cifras, sería bien recibida en Heliópolis.

Precisamente, desde Valencia, el periódico Superdeporte informó ayer de un interés del Betis por Camarasa, el centrocampista del Levante que ha jugado cedido en el Alavés y que tampoco continuará en el conjunto granota la pasada temporada. Las operaciones de Álex Alegría y Camarasa no estarían vinculadas, pero un traspaso del delantero sí permitiría contar con mayor disponibilidad económica para afrontar una compra del centrocampista, al que en Valencia tasan en torno a los 7-8 millones de euros -su cláusula es de 12-.

Eso sí, los agentes de Camarasa han recibido numerosas llamadas de equipos interesados en el joven centrocampista, que se encuentra de vacaciones después de haberse quedado fuera de la lista definitiva para el Europeo sub 21. En la Premier se tiene bien apuntado su nombre, aunque por ahora no ha llegado una propuesta formal que dificultaría las posibilidades béticas.