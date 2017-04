Lopera pide al tribunal que el Betis aporte la escritura notarial del acuerdo con Bitton Sport

La defensa del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera ha solicitado a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que ha iniciado el juicio por la presunta apropiación indebida, que reclame al club verdiblanco la escritura notaria elevada tras el acuerdo entre el Betis y la sociedad Bitton Sport que avala la venta de acciones de Farusa, y ha pedido asimismo que cite a declarar como testigo en este juicio al presidente del Real Betis, Ángel Haro.

Según han explicado fuentes del caso, la letrada Encarnación Molino, del bufete Montero-Aramburu, ha presentado un escrito en la Sección Tercera de la Audiencia en el que recuerda que en el primera sesión de este juicio, la acusación particular que ejerce el Real Betis puso en conocimiento de la Sala su decisión de no acusar al ex consejero delegado Luis Oliver y de desistirse en la acción civil con respecto a la sociedad Bitton Sport, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Liga de Juristas Béticos.

La defensa recuerda que en las conclusiones provisionales, el Real Betis acusó a Lopera y a Oliver de un supuesto alzamiento de bienes en la venta de las 59.925 acciones –que representan el 51% del capital social- del Real Betis formalizada el 6 de julio de 2010 entre Farusa y Bitton, señalando en dicho escrito de conclusiones que la compraventa fue “ficticia” porque ninguna de estas sociedades tenía capacidad económica y calificaba dicha operación como “poco burda” por ser “de ida y vuelta”.

Pero tras el acurdo entre el Real Betis y Bitton Sport, la entidad deportiva ha inscrito a ésta como titular en el libro registro de acciones nominativas y ha suscrito un “documento otorgando al Real Betis un derecho de opción de compra respecto de las acciones objeto del contrato calificado por las acusaciones como simulado”, recuerda la defensa de Lopera, que subraya que el Betis considera ahora “valido y eficaz el contrato de compraventa”, retirando la acusación contra Luis Oliver y la entidad compradora, “pero no respecto del señor Ruiz de Lopera, a quien mantiene la acusación por el mismo hecho”.

Es por ello, que la defensa reclama la declaración como testigo del presidente del club, Ángel Haro, y también que se requiera al Real Betis, a través de su representación procesal, para que aporte el “documento privado suscrito con Bitton y la escritura notarial por la que se eleva a público, en relación con las acciones de la entidad deportiva”.

El acuerdo entre el club y Bitton Sport incluye una cláusula de confidencialidad, que está vigente hasta el mes de octubre próximo, y que conlleva una penalización económica para el Betis si se incumple este plazo.