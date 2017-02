Lopera: "Van a dejar al Betis peor que en el 90"

El ex presidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha mostrado su opinión sobre la situación actual del Betis tras un acto al que ha acudido este mediodía en el centro de la capital hispalense. "Van a dejar el Betis peor que en el 90. Nosotros estamos esperando que nos entreguen lo que es nuestro y enderezar la casa como lo hicimos en el año 91-92", ha indicado el empresario de El Fontanal en declaraciones a Cope Sevilla.

Además, se siente fuerte de cara al futuro: "¿Que si estoy fuerte? Mucho. No he fumado en mi vida, no he bebido en mi vida, no me gusta el alcohol. Bebo zumo de naranja."

Por último, Lopera se ha referido al derbi: "Sí, lo vi. Me dio mucha pena".