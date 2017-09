Lopera recurrirá la sentencia del Mercantil

Las defensas de Manuel Ruiz de Lopera y de la sociedad Farusa recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla que declara nula la suscripción de un 31% por ciento de las acciones del Betis a su expresidente en 1992, si bien aclaran que el fallo no afecta al acuerdo de cesión para su venta.

Según explicaron a Efe los abogados de la defensa, el juzgado de lo mercantil fue informado "no una, sino dos veces" de la firma de un acuerdo extrajudicial entre Lopera, el empresario Luis Oliver, el Real Betis y las asociaciones Por nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos por el que el club y ambas plataformas renunciaban a seguir ejerciendo cualquier acción civil y penal contra el expresidente, a cambio de que cediera sus acciones, el 51% del total, para su venta.

Ante este acuerdo, la Fiscalía ha modificado su petición de pena para Lopera de dos o tres años de prisión y tres millones de indemnización a seis meses de prisión, sustituidos por doce meses de multa a diez euros diarios (3.600 euros en total), en el proceso penal que por apropiación indebida se sigue contra él en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El acuerdo, alcanzado el pasado 27 de julio, prevé que el Betis pague a Lopera y Oliver más de 15 millones de euros en total por el 20% de sus acciones, mientras que el 31% que estaba en litigio en el mercantil es cedido a cero euros en previsión de que se produjera una sentencia en este sentido de este último juzgado.

Desde las defensas de Lopera y Farusa aseguran que el fallo del mercantil les "ha sorprendido" y "no es de nuestro agrado", por lo que será recurrido, si bien subrayan que "se podría haber evitado esta sentencia perfectamente, hay un acuerdo extrajudicial que está comunicado al juzgado no una, sino dos veces", pero "el juzgado ha considerado oportuno ignorar esos escritos".

"Después de haberse suscrito un pacto que es público y notorio, se ha presentado en más de una ocasión documentación informando al juzgado del mismo y ha sido rechazado, no lo entendemos", señalaron los letrados.

No obstante, insistieron en que la sentencia del mercantil "no tiene ningún efecto" sobre el acuerdo y en que "el proceso penal, en teoría, no tiene que valorar lo que pasó en 1992".

Respecto a que la anulación de la suscripción del 31% de las acciones adquiridas por Lopera en 1992 suponga, en la práctica, que esos títulos nunca existieron y, por tanto, tienen que volver a ser emitidos por el Betis, las mismas fuentes explicaron que el club "ya lleva tiempo trabajando en esa ampliación de capital".

Añadieron que, después de que en el proceso penal el tribunal haya acordado levantar la medida cautelar del embargo sobre el resto, también se podrán poner a la venta.

Mientras, este martes continuó el juicio contra Lopera en la Audiencia Provincial con las testificales de varios peritos citados por las partes, en el que, tras la firma del acuerdo del 27 de julio, ya sólo ejerce la acusación particular la plataforma Béticos por el Villamarín.

Para esta asociación, la anulación de la suscripción del 31% de las acciones por parte de Lopera impide la cesión de éstas contenida en el acuerdo, ya que no son de su propiedad, y por tanto también la reparación del daño atribuida por su cesión a cero euros, a pesar de que el club se ha dado por resarcido y ya no sigue pleiteando.