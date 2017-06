Lopera, otra vez en la Audiencia

Del optimismo de mediados de la semana pasada ante un posible acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera se ha pasado a la incertidumbre sobre lo que sucederá hoy, a primera hora de la mañana, en esos momentos previos a las 09:30 en que está fijada la reanudación del juicio contra el exdirigente bético en la Audiencia de Sevilla. El mismo quedó aplazado hace una semana para intentar un acuerdo entre todas las partes que todavía no se había cerrado anoche, pese a los múltiples intentos de conseguirlo y ante las numerosas aristas que se necesitan resolver.

Llamadas, reuniones, presiones de uno y otro lado... El fin de semana ha sido movido en todos los actores de este proceso y, aunque el Betis, la Liga de Juristas Béticos (LJB) y Por Nuestro Betis (PNB) han avanzado en sus negociaciones tanto con Lopera como con Luis Oliver, los documentos no acababan de concretarse, a la vez que la negativa de Béticos por el Villamarín (BxV) continúa siendo firme, con lo que el pretendido pacto global sería ahora mismo imposible.

Béticos por el Villamarín se mantiene firme en su negativa a esta solución final

De esta forma, y salvo cambio radical de los acontecimientos, el juicio contra Lopera se reanudaría hoy con el ex dirigente en el banquillo y con su declaración como punto caliente del día, siempre y cuando el juez no prorrogase el aplazamiento concedido a las partes la pasada semana. De reiniciarse el proceso, otro asunto será si Lopera finalmente responde a las preguntas de las acusaciones o se acoge a su derecho de no declarar, con lo que pretendería no interferir en la negociación abierta.

Si anoche todavía se producían acercamientos entre todas las partes, esas conversaciones se retomarán hoy a primera hora con la intención de darle un giro a los acontecimientos. El Betis, la LJB y PNB pretenden hacer valer el acuerdo prácticamente ultimado con Lopera para convencer tanto a Oliver como a BxV de las bondades de ponerle final al proceso en este momento, aunque también se medita si continuar hacia delante sin la participación de esta última plataforma, con lo que el escenario futuro estaría repleto de incógnitas.

Eso sí, el empresario navarro seguía apretando ayer en sus exigencias económicas, después de que el acuerdo del pasado mes de marzo le garantizase diez millones de euros y ahora se le ofrezcan cuatro menos. Sin prisas por cerrar un nuevo pacto, Oliver quiere sacar la mayor tajada posible antes de desaparecer de la escena, algo que haría sin pleitos pendientes y con una buena cantidad de millones en el bolsillo.

Más complicado está el asunto con BxV. La plataforma a la que pertenece Hugo Galera no comparte los principales puntos de este nuevo intento de acuerdo con Lopera, al que considera más debilitado con las últimas decisiones judiciales, por lo que no entendería que también saliera indemnizado con una cantidad millonaria a estas alturas del proceso. Además de ser acusación particular en la cita de hoy en la Audiencia, con lo que se necesitaría su aprobación para una sentencia de conformidad que contase con la Fiscalía, BxV también está presente en la demanda civil de la que se espera sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1, en el que se dirime si Lopera pagó en 1992 el 31,38% de las acciones. Así, sería necesario contar con el beneplácito de la plataforma para negociar con este paquete, como se pretende en uno de los puntos del acuerdo a la hora de realizar el futuro reparto de acciones entre los béticos, y con lo que se cumpliría con esa petición de PNB de atomizar el accionariado, aunque se mantuvieran algunas figuras de referencia que tendrían el control del club.

Anoche las dudas y la incertidumbre se imponían al optimismo de los días anteriores sobre esa posibilidad de cerrar un acuerdo con Lopera, lo que sentaría de nuevo hoy al ex dirigente en el banquillo de los acusados, aunque las partes seguían negociando a la búsqueda de ese consenso que no llega.