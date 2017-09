Lucas Pérez, antídoto para virar la imagen

No ha comenzado bien la temporada para el Deportivo, que acumula dos derrotas -ante Real Madrid y Real Sociedad- y un empate -con el Levante-, aunque los gallegos confían en revertir pronto la dinámica y para ello cuentan con Lucas Pérez, su fichaje estrella y que, después de estrenarse la pasada jornada, quiere afinar su puesta a punto.

"Estamos en la jornada tres. Entiendo que el nerviosismo le entre a unas personas antes que a otras, pero hay que estar tranquilos. Hemos llegado dos jugadores a final del mercado (él y el portero rumano Pantilimon), faltaban jugadores en ataque durante la pretemporada, así que lo único que puedo pedir es tiempo", indicó el delantero.

Las palabras de Lucas tratan de relajar el ambiente. El Dépor no firmaba un comienzo con un solo punto de nueve posibles desde la temporada 91-92, aunque la principal preocupación radica en las facilidades defensivas.

"Evidentemente, creo que podemos estar más arriba. Si no lo pensara, ¿crees que iba a estar aquí? He rechazado muchas ofertas para venir al Deportivo porque pienso que ha mejorado", manifestó el delantero, que conoce a la perfección a Pepe Mel, con quien coincidió en el Rayo. "Siempre me ha demostrado que me quería. Es normal que el entrenador te quiera probar en otras posiciones. En ese momento vería oportuno pasarme a la banda izquierda y luego a la derecha. Lo veo natural. Lo hacen todos los equipos, no hay que darle más vueltas", dijo Lucas, que también elogió a Setién: "Va a ser un partido muy difícil. Tienen un gran entrenador que, a mí personalmente, me gusta mucho por su estilo de jugar. El Betis se ha gastado mucho dinero".