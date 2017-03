Mel: "El Betis está más cómodo fuera"

El exentrenador del Betis y ahora técnico del Deportivo, Pepe Mel, ha destacado en la previa del partido de mañana, las virtudes del Betis.

"El Betis es distinto cuando juega fuera, quizá tenga más confianza en lo defensivo cuando juega fuera de casa. Están más juntos, no les exige el público, están más cómodos. Juega con defensa de cinco, el entrenador cambia o pone cuatro o tres por delante si sale con dos puntas, tres o cuatro. Lo que importa es lo que hagamos nosotros. Tenemos que poner intensidad pelear cada balón, esa es la idea de juego que hemos intentando inculcar. Todos los demás no van a jugar, así que todos los puntos que saquemos son ventaja. el Betis tiene buen juego por fuera, dos carrileros largos, un futbolista diferente que es Dani Ceballos por dentro. Petros es gran recuperador, han acertado con la incorporación de Rubén Pardo, es un jugador que da ritmo, sabe templar y marcar los tiempos. Arriba si la coge Rubén Castro con ventaja estás muerto. Son las virtudes. Los defectos me los voy a guardar, no queremos dar pistas”. ha comentado Mel, que ha señalado que el duelo sería más especial si se disputase en Heliópolis: "Quizá el partido extraño será el día que vuelva para enfrentarme al Betis a Sevilla. Por los sonidos del campo, el ambiente de la afición, que te recordará muchas cosas. Tenemos ahora mucho trabajo por delante, cosas inmediatas por resolver, hay un trabajo importante con el Deportivo como para pararte a pensar en eso”.

Además, Mel ha desvelado cuál es ahora su principal preocupación."Mi obsesión es que todos los futbolistas piensen que el entrenador cuenta con ellos, cuando haces una convocatoria tienes que dejar a gente, lo mismo con la alineación. Que vean que soy cercano, que quiero contar con ellos. cualidades de cada uno pensando en los rivales que tenemos enfrente. Tener a todos disponibles para mí es bueno”, ha dicho el técnico, que también ha indicado lo que supondría un nuevo triunfo:" Lo que hemos venido a hacer aquí el cuerpo técnico nuevo, y lo que los futbolistas llevan anhelando mucho tiempo. Mirar hacia arriba con optimismo y sonreír, y tener espacio tiempo para hacer otras cosas. Este Deportivo debe aspirar a más cosas. La situación real es la que es, nos hemos metido nosotros solos y nosotros solos la tenemos que sacar. Los protagonistas son los que están abajo”.