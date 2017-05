Otro verano largo y a la espera

El día después del descenso deportivo del Betis Energía Plus, los responsables máximos de la entidad dieron la cara para hacer autocrítica y exponer la situación del equipo. Fernando Moral, presidente del club; Berni Rodríguez, director deportivo; y Ramón Alarcón, consejero del Betis, hicieron análisis tras el fiasco que supone no haber logrado una permanencia que al final de la primera vuelta parecía amarrada. Dos triunfos de 14 encuentros en la segunda mitad del curso, seis de ellos con Alejandro Martínez, que estuvo presente en la comparecencia al frente, con varios ridículos incluidos en partidos clave, condenaron al conjunto verdibanco. El dèja vú de cada verano vuelve antes de tiempo y más retorcido aún.

Estrategia a seguir en los despachos: "El Betis Energía Plus fue proactivo todo el año en la toma de decisiones ACB y haciendo propuestas junto con clubes como Zaragoza, Obradoiro y Penya ya antes de la sentencia de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. La estrategia no es otra que defender nuestro derecho hasta que otro no cumpla la normativa vigente, que ahora es el pago de un canon y el fondo de garantía de ascensos y descensos. No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, pero es un derecho que está en la normativa. Las normas son las que son y habrá que cambiarlas con un gran pacto del baloncesto nacional. En el que todas las partes tendremos que ceder para llegar a un acuerdo". (Fernando Moral)

¿Asume el Betis la responsabilidad del descenso?: "El Betis es propietario del Baloncesto Sevilla desde enero, pero lo que Ángel Haro quiso decir es que se le dio continuidad a un proyecto que ya existía antes de hacerse cargo paulatinamente de la gestión de responsabilidades. No es quitarse la responsabilidad, pero cada uno tiene su cuota de responsabilidad. La responsabilidad del Betis es que hace un año se dio un paso adelante para que el baloncesto se mantuviese en Sevilla y la seguirá teniendo". (Ramón Alarcón).

¿Dejación del Betis?: "El presupuesto del primer año no involucraba al Betis porque ya se tenía un presupuesto cerrado. Cuando el Betis adquirió las acciones el balance era de 6-8. Esto es deporte profesional y a veces ocurre lo que ha ocurrido. Las actuaciones de cambio de jugadores y entrenador se hicieron cuando se plantearon desde la dirección deportiva". (Ramón Alarcón).

Pese a la salvación en los despachos, ¿habrá cambios drásticos?: "Aparte de continuar el trabajo para mantener ACB, haremos un análisis a todos los niveles y se tomarán las medidas necesarias. Cambios seguramente habrá, pero ahora estamos concentrados en mantener la plaza. Me veo con fuerzas para continuar, pero no es decisión mía y me partiré la cara por este club como lo hice en el pasado". (Fernando Moral).

¿Por qué se echó tan tarde a Tabak?: "La decisión la tomamos cuando creímos que era el momento. Apostamos por la continuidad hasta que vimos que no había vuelta atrás. Creímos en sacar esto adelante, pero pese al buen trabajo de Alejandro Martínez, con quien sí hubo ciertos cambios, la situación era muy complicada". (Berni Rodríguez).

¿El Betis seguirá confiando en la estructura?: "Antes centramos nuestros esfuerzos en lo deportivo y ahora en salvaguardar la plaza ACB, y creemos que Fernando (Moral) tiene los conocimientos para ello. Después tendremos que hacer todos una profunda reflexión, pues ahora no hace ni 24 horas del descenso". (Ramón Alarcón).

¿Opciones de seguir en ACB?: "La ACB solicitará en la próxima asamblea medidas cautelares contra la resolución de Competencia y quedará pendiente de la Audiencia Nacional. Hasta que no haya pronunciamiento, la disposición quinta de las normas ACB recoge que club descendido que haya obtenido mejor clasificación tiene el derecho de mantener su plaza si el que asciende no cumple los requisitos establecidos, que hoy son aportar el canon y el fondo de garantía. Así fue la norma para todos y la que se aplicó a clubes en el pasado. Nos hubiera gustado no llegar a esta situación. Un tiro libre pudo cambiar nuestra posición en la clasificación. No es una excusa, es algo matemático". (Fernando Moral).

Implicación económica del Betis: "Es responsable de su presupuesto, que este año fue de 3,5 millones, pero ya estaba cerrado en verano y nosotros entramos en enero. Lo conseguiremos a través de medios propios del club de baloncesto y lo que no se alcance lo pondrá el Betis. Un posible aumento del mismo dependería del consejo de administración". (Ramón Alarcón).

Vías para la salvación en los despachos: "El trabajo que inicié a los dos minutos de acabar el partido en Málaga con una reunión con el presidente del Unicaja. Una vez que se haga efectiva la resolución, hablaremos todos. Ahora estoy centrado en en sacar esto adelante". (Fernando Moral).

Beneficios de la marca Betis al CB Sevilla y si las inversiones en fichajes repercutirían en próximos proyectos: "Avances para vender el fútbol y el baloncesto de modo conjunto. En la presente temporada aportamos más afluencia y venta de entradas. Había excedente de tesorería y con los pequeños ingresos el neto es una cantidad irrisoria". (Ramón Alarcón).

El Betis fue penúltimo, ¿responsabilidades?: "Comencé pidiendo perdón y somos los primeros responsables. Hay un derecho y hay que lucharlo, aunque lo perderemos cuando otros clubes hagan efectivo su derecho. Hemos hecho las cosas mal y somos los responsables de darle la vuelta a la situación". (Fernando Moral).

"Tengo ganas de seguir creciendo con este proyecto y fuerzas, pero entendería que la entidad tomase cualquier decisión sobre mi cargo". (Berni Rodríguez).

Qué se ha aprendido: "Es pronto para sacar conclusiones. Necesitaría reflexionar. Es casi inexplicable. Faltó cohesión en el grupo, reflexionar, personalidad, jugadores, el liderazgo del entrenador no fue suficiente. Estoy impactado porque es un equipo que había hecho más o menos bien el trabajo". (Berni Rodríguez).

"Quizá ser menos comedido y acelerar la toma de decisiones pensando en el corto plazo. Tomar medidas antes. Me duele en el alma que el club esté en esta posición. Debimos haber tomado decisiones antes". (Fernando Moral).