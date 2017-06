Oliver, el hombre feliz

El pacto al que llegaron Ángel Haro y José Miguel López Catalán con Luis Oliver no ha traído consigo la paz social en el Betis. Sin embargo, tras el acuerdo alcanzado, la cabeza visible de Bitton Sport está feliz, exultante, como manifestó ayer. "El pacto con Lopera no nos afecta, tenemos el acuerdo firmado y estamos muy contentos. Desde Bitton compramos a Lopera al 51% y libre de cargos. Hoy tenemos el 20% y embargado, y un tribunal pone en duda que exista el otro 31%. Tenemos un contencioso con Lopera y no sabemos lo que hay que pagarle. Con el 20% serían cuatro o cinco millones. Paz social habrá cinco años, pero hay que llegar con Lopera a un acuerdo económico. Ni afecta en la planificación, ni en la estabilidad", dijo Oliver en Cope Sevilla.

El empresario, una vez más, se mostró a favor del pacto con Lopera, aunque no esperaba que el ex presidente sí haya decidido, ahora, dar el paso: "Que Lopera pacte ahora me ha sorprendido. Estábamos en la sala del juicio, había mucho movimiento y los abogados reunidos en corrillo. A Lopera hay que pagarle 15 millones todavía, es un tema puro y duro económico. Hay que darle su sitio porque es una parte importante en la historia del Betis".

Tan tranquilo y relajado está Oliver -lógico después de haber firmado el pacto-, que desveló que mantiene una buena relación con Lorenzo Serra Ferrer, actual vicepresidente deportivo del cuadro de Heliópolis: "Me cae muy bien, es muy amigo y me gusta. El Betis es una trituradora de talentos y la camiseta del Betis pesa mucho. Yo no firmaría a nadie, nosotros hicimos un equipo de casi cien puntos en Segunda sin secretaría técnica. Serra está perfectamente capacitado para estudiar los informes y elegir a los jugadores. Yo me gastaría el dinero en futbolistas no en un secretario técnico". También dio su visto bueno sobre la llegada de Quique Setién: "Me gusta, pero hay que buscar los jugadores. No vamos a colocar a ningún jugador ni ofrecer".

Por último, Oliver criticó que Rafael Salas haya presentado una alternativa: "Me parece de una torpeza absoluta hacer una candidatura, habiendo estabilidad. Está otra vez dividiendo al beticismo, no creo que sea bueno para el Betis. No me puede caer bien una persona que me llama presunto delincuente, lo mínimo que puedo decirle es presunto tonto. Este chaval tiene que hacer un cursillo, espero que no gane".