Oliver también respalda la continuidad de Víctor

Las dos victorias seguidas han reforzado la cuestionada figura de Víctor Sánchez del Amo, quien ayer encontró un nuevo respaldo para su continuidad de la mano de Luis Oliver, quien se encuentra metido de lleno en la actualidad del Betis desde la firma del pacto con Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

"El entrenador es el mejor posible, pero la plantilla es muy mejorable. Tiene buenos jugadores, pero estamos muy por debajo de lo que todos creíamos a principios de temporada. Cuatro o cinco cambios hay que hacer cada año cuando lo haces bien. Así iremos justitos", señaló Oliver en la Cadena Cope, donde también mostró su apoyo a los dirigentes: "Vamos a darle al presidente un voto de confianza, porque es un hombre triunfador en sus negocios. He hablado con todos menos con Gordillo y la verdad es que ya no tiene nada que ver, con todos mis respetos, esto es otra galaxia. Creo que el entorno ahora mismo está en horas bajas. Como ha ido de fracaso en fracaso deportivo, han puesto un tonto, otro tonto y el que venía era más tonto que el anterior. Haro y Catalán tienen mucha personalidad y mandan. Confío en ellos porque se están alejando del entorno, que está escondido. Qué retrasado mental como Bosch va a un vestuario a decir que los contratos de los jugadores no valían. Estepa era otro demente deportivo. Esa espiral se ha parado con Ángel Haro".

El apoyo de Oliver a los dirigentes béticos se entiende desde la firma del pacto por el que recibió un cheque de 740.000 euros, mientras que el navarro, a través de un prestamista, entregó otro de 400.000 con el que saldaría el pleito en el que la Fiscalía cifró el perjuicio a la entidad en casi 1,1 millones, aunque no será efectivo hasta que no se conozca la resolución final del asunto.

El oscurantismo sobre el pacto afecta a éste y otros apartados -el club ya comunicó a las plataformas que no les enviará la información que solicitaron-, aunque cada vez se van conociendo más detalles sobre la futura implicación de Oliver en la entidad. "Los papeles no pueden salir por la cláusula de confidencialidad. Nosotros siempre la ponemos cuando hacemos acuerdos de nivel. A los accionistas se lo tendrán que explicar ellos (Haro y Catalán)", indicó Oliver.