Pasar página y "mejorar"

Alexis Trujillo despidió la temporada agradeciendo el trabajo de sus jugadores y valorando el punto sumado ante un equipo que no se jugaba nada, pero que opuso resistencia por acabar con orgullo ante su público.

"Ha sido un partido complicado para jugar. La situación del Sporting por desgracia era difícil y nosotros teníamos el aliciente de intentar pasar algún equipo en la tabla clasificatoria. Creo que, tras un comienzo en el que no estuvimos bien, el equipo fue de menos a más y hemos dispuesto de muchas ocasiones para intentar sentenciarlo, pero por una situación o por otra no fuimos capaces. Al final, ellos en un centro y en un mal despeje nuestro nos igualaron el partido. Termina el año y hay que pensar en el año que viene para intentar hacer las cosas mejor", dijo el canario en la sala de prensa de El Molinón.Al técnico, tercero de la temporada tras Poyet y Víctor, le tocó hacer valoración: "Ha sido un año bastante irregular para nosotros, con muchos cambios de entrenadores y eso es un síntoma de poca estabilidad. Lo que sí es cierto es que ha habido de todo. Ha habido momentos en los cuales el equipo ha competido bastante bien y ha habido otros momentos en los cuales no ha sido así. Esa irregularidad nos ha llevado a estar en el puesto en el que hemos terminado al final. Lógicamente, lo que queremos es aprender de los errores, intentar subsanarlos y la temporada que viene hacer las cosas mejor y optar por otro tipo de retos".

Alexis fue preguntado por los goles de Rubén Castro: "No lo vamos a descubrir. Es un jugador que tiene el gol en la cabeza continuamente. Hoy ha hecho dos, ha tenido posibilidad de hacer alguno más y bien por las diferentes situaciones y por la buena actuación de Cuéllar, no ha podido marcar esos cuatro goles que anhelaba".

Para terminar, valoró el descenso del Sporting. "En esta ciudad se vive el fútbol intensamente. Se ve por la cantidad de gente que ha acudido al campo después de que el equipo tuviera un año desgraciado. En el fútbol los resultados son un accidente del juego y cuando los equipos reciben esos accidentes tienen que ver dónde han cometido esos errores", afirmó.