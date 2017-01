"Perdimos dos puntos"

Los futbolistas del Betis mostraron su decepción al final del encuentro. Tanto Adán como Pezzella se manifestaron en el sentido de no haber podido acabar la primera vuelta con una victoria: "Nos lo habíamos propuesto y no se ha conseguido. A mi criterio, el equipo lo intentó de todas las maneras. A veces siendo claro, otras veces no, pero siempre yendo para delante. Nos faltó la puntada final -dijo Pezzella-. Quizás en el primer tiempo tuvimos situaciones más claras. En el segundo tiempo, si no me equivoco, tuvimos una de Rubén, una de Petros… Ellos se refugiaron más atrás, con mayor cantidad de jugadores dentro del área, y se hizo un poco más difícil", argumentó el defensa.

LAS FRASES Pezzella"Hay que corregir cosas en la segunda vuelta para ser regulares y mirar más arriba en la clasificación"



Adán "No hemos estado como en otros encuentros y lo pagamos; seguimos sin encajar goles en casa"

Además, hizo un pequeño balance y expresó su deseo de que el Betis encuentre el camino de la regularidad en la segunda vuelta: "Hay que hacer un balance general. Pasaron muchas cosas. Hay muchos momentos en la primera vuelta de los que hay que hacer una valoración general y poder corregir las cosas que se hicieron mal para afrontar la segunda vuelta de la mejor manera. Antes del partido, el objetivo era terminar con 24 puntos. Hoy uno se encuentra con 22, pero después de muchas cosas que pasaron hay que saber corregirlas y encontrar una regularidad que nos permita mirar un poco más arriba".

En la misma línea que Pezzella se mostró Adán, que confía en el equipo para lograr el objetivo: "A pesar de las cosas que han pasado en el club con el cambio de míster, el grupo sigue siendo fuerte. Año tras año se demuestra que el equipo siempre saca los objetivos adelante y estamos en línea de conseguirlo. No nos descentramos ni un ápice de nuestro objetivo real y al final de temporada lo conseguiremos. Quedar entre los diez primeros es el objetivo que marcó el club, el nuestro es seguir con esta línea de trabajo y este nivel de compromiso".

En cuanto al partido, el portero madrileño destacó el no haber encajado ningún gol y lamentó la falta de acierto: "Ya llevamos varios encuentros en los que recibimos pocas ocasiones, en los que tengo que intervenir poco y en los que hemos bajado el número de goles encajados. Todo eso es positivo. Incluso hoy el equipo ha tenido más ocasiones que el rival y ha dominado gran parte del duelo, pero es cierto que no hemos estado tan acertados como en otros partidos y eso ha hecho que empatemos".

No obstante, Adán indicó que el empate le sabe a poco: "Hemos perdido dos puntos, después de cómo estaba el partido y, sobre todo, por las ocasiones que hemos generado en el primer tiempo. No hemos estado acertados de cara a portería y hemos sumado sólo un punto. Seguimos con nuestra línea positiva dentro de casa".