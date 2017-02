Petros: "Lo de Granada fue una vergüenza"

En el Betis se quiere pasar página cuanto antes de lo sucedido el pasado viernes y centrarse únicamente en el derbi, de ahí que ayer Petros, protagonista en la televisión oficial del club, hiciera examen de conciencia y apuntase el estado de ánimo del equipo.

"Lo de Granada ha sido una vergüenza, todos los sabemos. No va a pasar nunca más, no lo vamos a permitir. Tenemos hombres en el vestuario, grandes capitanes y jugadores. Una vez puede pasar, dos, no. No quiero pasar eso más en mi vida, estar escuchando a la gente al final del partido. Hay que ponerse en el lugar del otro, la gente acompañó a su equipo, y ve lo que ha visto, qué va a decir. Tenemos que bajar la cabeza y correr", afirmó Petros, que aseguró que el equipo cambiará la imagen para el derbi del sábado: "Es una semana distinta, se vive en esta ciudad de una manera especial aunque hubierámos ganado en Granada. Tiene que salir del corazón, estoy preparado y mi equipo va a estar preparado. Nos vamos a partir la cara. Es un partido que te puede dar la vida, vale más que tres puntos. El Betis ha sufrido mucho en los últimos años y la gente está herida. Representamos a un escudo muy grande y no podemos hacer un feo. Tenemos que ganar ya".

El centrocampista también indicó algunas claves para ese partido. "Al Sevilla se le hace daño poniendo casta, diciendo hoy aquí estamos nosotros y en nuestra casa mandamos nosotros. Ellos también nos tienen mucho respeto y saben que es un partido complicado. No hay que mentir, ellos son un gran equipo, están peleando por la Liga y por cosas importantes, pero en estos duelos da igual la posición y la puntuación. El que salga con sangre en las venas va a ganar", afirmó Petros, que también se refirió a su renovación: "La gente no se da cuenta de la magnitud de este escudo y por eso decidí quedarme, quiero formar parte del cambio. Este club tiene que pelear como mínimo por estar en Europa y no sólo por quedarnos en Primera y punto. Perdí dinero cuando vine y he tenido ofertas para irme. Incluso pagaban mi cláusula, pero hablé con el presidente y vi que piensa como yo. Queremos jugadores que den la cara, que den la vida por este proyecto, y yo encajo ahí".