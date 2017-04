Petros y su desaparición tras la renovación

Tras una negociación que se alargó en el tiempo, y que contó también con opiniones más conservadoras que preferían esperar hasta el final de la temporada, el brasileño Petros acabó firmando a mediados de febrero su ampliación y mejora de contrato con la entidad verdiblanca. Los dirigentes entendieron que había que premiar el rendimiento del centrocampista con un aumento de su salario y aduciendo su importancia en los planes del actual entrenador.

Desde que se produjo el anuncio de esa renovación, que contó con la imagen del presidente, Ángel Haro, y el director deportivo, Miguel Torrecilla, junto al brasileño, éste ha visto disminuida su presencia en el equipo e incluso ahora aparece por detrás de Brasanac en los planes de Víctor Sánchez del Amo.

El brasileño sólo ha sido titular en cuatro de los once partidos desde su ampliación

Petros había disputado 17 encuentros como titular, de las 22 jornadas celebradas hasta ese momento, en el momento de la firma y desde entonces sólo ha sido titular en cuatro ocasiones más, las dos primeras justo después de la renovación y la última por la ausencia de Brasanac por sanción. De los siete últimos encuentros, el centrocampista sólo fue titular en Las Palmas, por la mencionada baja del serbio, mientras que su presencia en el resto de encuentros ha tenido un carácter residual.

"Los ganadores quieren jugar siempre y no estoy a gusto porque no lo estoy haciendo, pero el equipo está por delante de todo y hay que respetar a los compañeros. Me he llevado dos años jugando y había compañeros que no jugaban, así que sólo me queda trabajar y esperar la oportunidad", señaló Petros en Radio Marca, donde también expresó su opinión sobre la temporada que viene realizando el equipo: "Pensaba que íbamos a conseguir hacer una temporada muy grande por los jugadores que hemos fichado, por el cambio del club en la directiva, pero no salió como esperamos. Yo no hablo de fracaso, fracaso es bajar a Segunda. Para mí es una decepción porque el club y la afición se merecen algo mejor".