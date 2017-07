Pezzella, sobre Ceballos: "El Betis es el club de su vida, pero ser tentado por los mejores equipos del mundo… es difícil su situación"

Germán Pezzella ha pasado por la sala de prensa del hotel de Montecastillo para analizar a actualidad del Betis y ha sido claro a la hora de referirse a los casos de Ceballos y Rubén Castro. Sobre el utrerano ha indicado lo siguiente: “Es difícil opinar de esto. Es un poco como hablamos de Rubén. Cada uno sabe su situación. Son situaciones difíciles. Analizas ofertas de los clubes más grandes del mundo. Estar en su piel es una sensación difícil. El Betis es el club de su vida, pero ser tentado por los mejores equipos del mundo debe ser complicado. Ojalá se resuelva de la mejor manera posible. Le deseo lo mejor porque aquí lo hizo muy bien aquí. Él decidirá su futuro, no sé qué pasará con él. Yo como futbolista quiero a los mejores a mi lado”.

En cuanto al canario, el central resaltaba la importancia en el grupo todos estos años: “Es duro para nosotros, Rubén significa mucho para el grupo y el equipo por lo que sabemos. Su nombre, calidad de jugador… Son decisiones personales y ojalá le vaya lo mejor posible porque es una gran persona”.

Pezella ha tratado también estos asuntos:

Primeros días de trabajo: “Los chicos que llegaron se están acoplando bien. Tenemos un grupo que sabe recibir a gente nueva. Se ven buenos chicos, gente buena... Lo bueno de esto es hacer un grupo fuerte para afrontar la temporada de la mejor manera”.

Idea de Quique Setién: “Cada técnico tiene su idea, sistema… Sólo llevamos una semana y nos está mostrando cuál es su manera de ver el fútbol. Nos adaptamos lo mejor posible, día a día aprendemos conocimientos nuevos. Nos va cambiando esa dinámica que nosotros teníamos”.

Competencia: “Nos tenemos que adaptar todos a la manera de ver el fútbol del técnico nuevo. Él intenta potenciarnos y habrá competencia. Esto es lo que pasa en el fútbol. Cada técnico tiene su manera de ver este juego. Tenemos que adaptarnos a lo que él nos pide”.

Futuro: “Antes de irme de vacaciones renové aquí. Por algo es que haya renovado. Estoy cómodo, me siento bien, pero uno después no puede definir nada. Mi intención es crecer a la par del club y devolverle la confianza que me dieron por traerme a la Liga. Después si surgen cosas tendría que ser beneficioso para el club. No voy a forzar nada, no es mi manera”.

¿Ofertas?: “En vacaciones hice una nota en una radio argentina y se hizo la pelota de que quería irme. Uno siempre sabe de rumores, pero no son cosas concretas. Ahora hay que prepararse de la mejor manera. No tengo la cabeza en otro lado, pienso aquí. Si pasa algo se verá y analizará, pero me siento contento aquí”.

Veteranía, tercera temporada: “Tanto cambio de jugadores hace que uno se sienta viejo acá dentro. Los compañeros pueden confiar en mí, así como la agente nueva… Lo primordial es hacer un grupo fuerte, sincero de puerta adentro y eso es primordial. Lo principal es que sintamos el apoyo mutuo cuando te toque jugar o no”.

Objetivo: “Cada temporada son ilusiones renovadas. Obviamente llegó Serra, Quique… miramos para delante, aprender de los errores de la temporada pasada, pero pensamos en la campaña nueva. No miro más allá que la pretemporada o el arranque de Liga. No miro en qué posiciones acabaremos. Hay que acoplar a la gente nueva, hacer buena pretemporada y empezar bien”.

Errores: “Es difícil marcar un erro concreto. Futbolísticamente no mantuvimos una regularidad para hilvanar resultados y nos permita trabajar mejor en el día a día. Hacíamos un buen partido y venían malos… Eso no nos daba confianza, siempre estábamos en un buen partido y al siguiente todo al revés. Era un volver a empezar. Esa falta de regularidad, cuando acaba la temporada, te hace tener una sensación ambigua que no nos gusta”.