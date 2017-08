Pezzella, rumbo a FlorenciaTello, con la mente en el Camp NouEpisodio de tensión entre el entorno de Zozulya y el Betis

Las negociaciones entre el Betis y la Fiorentina sufrieron ayer un acelerón importante, y Germán Pezzella, salvo sorpresa, acabará jugando en el cuadro italiano la próxima temporada, dentro de una operación con muchas aristas. El central argentino recalará cedido hasta el 30 de junio de 2018 en el conjunto viola, que pagará 500.000 euros al cuadro verdiblanco por el préstamo y se guardaría una opción de compra (no obligatoria) de 10 millones de euros para hacerse, definitivamente, en propiedad con el jugador.

Mientras, el entorno de Pezzella esperaban ayer al acuerdo entre clubes para tomar una decisión definitiva sobre su futuro, que pasa por jugar en el Calcio. El central se encuentra muy a gusto en Sevilla, pero siempre ha mostrado también el deseo de jugar algún día en un campeonato tan exigente como el italiano, de ahí que le agrade la posibilidad de jugar en el equipo del Artemio Franchi. De hecho, todo estaría ya a expensas, únicamente, de que Pezzella pase el reconocimiento médico habitual previo al cierre de su fichaje y así estar disponible para Stefano Pioli, técnico de la Fiore, de cara al comienzo de la Serie A este fin de semana.

500.000Euros. La cifra que la Fiore abonará a los verdiblanco por la cesión este año del argentino

En estos momentos, y por lo visto en los últimos amistosos de pretemporada, ante Milan e Inter, Mandi estaba por delante de Pezzella en la competencia por hacerse con un sitio de titular en el eje de la zaga junto a Feddal, pues el argelino se ajustaría más al estilo de juego que quiere implantar Quique Setién, que está al tanto de todos los movimientos que se han ido produciendo en las últimas horas con el jugador criado en River Plate, club al que el Betis habría comprado la parte del pase que la entidad de Buenos Aires tenía, pues los verdiblancos sólo adquirieron el 50% por una cifra en torno a los 2,5 millones.

También, la salida de Pezzella permitirá al equipo heliopolitano ahorrarse su ficha para esta temporada -correría de parte de la Fiorentina-, lo que a la vez daría un margen económico mayor a Lorenzo Serra Ferrer para invertir en las llegada de más refuerzos para apuntalar una plantilla aún con carencias por pulir en lo que resta de mercado veraniego de fichajes.

El vicepresidente deportivo del Betis, en la presentación de Boudebouz el pasado lunes, ya dejó claro que la plantilla no estaba cerrada ante el temor de que algún club de fuera viniese por algún jugador bético, como ha sido el caso de Pezzella, por lo que los verdiblancos rastrearían el mercado en busca de un central o de otro pivote -Javi García puede jugar también en defensa- además de un atacante que pueda jugar tanto en punta como en la banda derecha.

El futbolista del Betis Cristian Tello tiene en mente la cita del próximo domingo ante el Barcelona, y en las redes sociales expresó ayer el deseo de estar disponible para el primer encuentro oficial de la nueva temporada. "Con la mirada puesta en el Camp Nou. ¡Empieza lo bueno!", dijo el extremo en las redes sociales, mostrándose ilusionado por poder entrar en la primera lista de convocados de Quique Setién y así tener posibilidades de debutar como bético en el estadio del club que ha sido su casa durante muchos años.

El ex futbolista del Barcelona padeció un percance en el tobillo derecho (esguince de grado I-II y lesión en los ligamentos de la sindesmosis) en uno de los primeros entrenamientos del Betis en Montecastillo y desde entonces ha estado parado, hasta que el pasado martes y ayer pudo entrenarse con total normalidad junto al resto de compañeros. La lesión impidió a Tello disputar minutos en los encuentros amistosos de pretemporada disputado por el cuadro verdiblanco, de ahí que ahora aguarde la esperanza de poder ser citado por el preparador cántabro de cara al estreno del nuevo curso para los heliopolitanos ante un conjunto azulgrana que no pasa por un buen momento.

El futuro de Roman Zozulya en el Betis no termina de aclararse, y ayer se vivió un episodio que refleja cierta tensión entre uno de los agentes del ucraniano, Vladimir Kuzmenko, y el Betis, con respecto a la situación del futbolista.

El representante del delantero emitió el siguiente comunicado: "Dice el Sr. Serra Ferrer a la prensa que van a 'intentar encontrar un buen acuerdo con Zozulya'. Pues bien, ayer, día 15 de agosto de 2017, llega Roman a su cita para el entrenamiento y cuando entra al vestuario se encuentra con que le han quitado su taquilla, sin previo aviso, y 'por orden de la directiva'. Además no le han preparado ropa para entrenar, y, lo peor de todo, le han quitado su dorsal y se lo han entregado a otro jugador, lo que para un profesional, es sagrado (...) La última vez que se pusieron en contacto con nosotros estaba el jugador de vacaciones. Varias veces hemos manifestado nuestra voluntad de sentarnos a hablar. Y resulta que no sólo esto no ha ocurrido, sino que nos encontramos con esta actitud feísima con el jugador. Así no llegamos a ninguna parte. Eso sí, agradecemos a varios compañeros de Roman y a un buen sector de aficionados el apoyo que le están brindando. Muchas gracias a quienes están confiando en él y han elegido rechazar las acusaciones injustas y reconocer el trato inmerecido que está recibiendo, porque, recordemos que, sea o no del agrado de determinadas personas que ahora replicarán a este texto, resulta que Zozulya es un magnífico chico (...)".

La versión del Betis no se corresponde con lo expuesto por Kuzmenko, y desde el club verdiblanco quieren dejar claro algunos aspectos. El conjunto heliopolitano reconoce que le ha quitado el dorsal a Zozulya como hacen los clubes con los futbolistas con los que no cuenta, pero deja muy claro que es falso que al ucraniano se le haya quitado su taquilla y no le preparen la ropa a diario. De hecho, el pasado martes se entrenó con normalidad con el resto de compañeros y ayer no lo hizo al haber ido a la parcela médica del Betis debido a un virus que lo ha obligado a reposar en casa. Además, desde el cuadro heliopolitano aclaran que ayer sí hubo contactos entre la dirección deportiva y los representantes del futbolista para intentar encontrar una salida.