Pezzella: "Queremos ser protagonistas en el partido y que la gente se vea reflejada"

El central del BetisGermán Pezzella ha ofrecido una rueda de prensa interesante de cara al derbi. Un partido especial que espera ganar por la afición y el club: “Pedirle, no podemos pedirle nada. Tenemos que preocuparnos de mostrar en el campo lo que pretendemos. Queremos ser protagonistas en el partido y que la gente se vea reflejada en lo que nosotros demos en el campo. Estos partidos son diferentes y queremos sacarlo adelante. Creo que es algo que no viene de esta temporada, sino de un tiempo atrás y a cualquiera como futbolista le gusta lograr cosas grandes. Estos partidos son los más lindos para jugar por lo que se vive y se siente, y luego está la motivación de cada uno, de querer hacer algo grande para el club”.

Otros temas que Pezzella ha tratado son los siguientes:

Granada: "Después de lo que pasó allí, encaramos un par de cosas. Veníamos en una buena línea, lo del otro día era algo que no es normal en nosotros. Ahora tenemos un partido importante y lo estamos preparando de la mejor manera".

Sevilla: "Creo que si plantea cambios o no será para buscar su mayor virtud, pero no por cansancio. Estos partidos se juegan a tope. Siempre vienen siguiendo la misma línea toda la temporada. Nosotros nos preocupamos de nosotros porque son partidos que se definen por detalles".

Superioridad del Sevilla: "Cada uno tiene amor propio por sí mismo, por su colores. No me interesa si los puntos, si los equipos… Son partidos que cada uno intenta ganar. Es la motivación de cada uno de buscar cosas grandes".

Mercado: "Tengo una buena relación con él y siempre ha tenido esos momentos en su carrera con algo de suerte. Hablamos mucho, nos vemos, pero en estos partidos eso se deja al lado".

Charla de Joaquín: "Son cosas que quedan entro del vestuario".

Arbitraje: "Son tiempos muy delicados para el arbitraje. No sumaría nada que yo diga en base a eso esperamos… Los partidos pasan y esperemos que no se hable del arbitraje".

Mejor momento personal: "Sí, no sé. Yo busco siempre renovarme día a día, intentar mejorar. No me gusta mirar para atrás y adelante. Solo el día a día y que el técnico decida el fin de semana. Tratar de estar disponible para hacerlo bien cuando me toque jugar".

Ceballos: "Estuvimos hablando ayer, hay que ver cómo evoluciona. Darle nuestro apoyo, sabes que es importante el partido para él. Está con todas sus ganas de jugar, pero habrá que pensar en él, en su físico y en la carrera que tiene por delante".

Estrategia: "Sí son cosas en las que se hace hincapié un poco más con Víctor. Han salido bien. Después son circunstancias de los partidos. Siempre lo intentamos y tratamos de seguir esta línea para seguir creciendo".

Selección: “Es un orgullo enorme. Es un país que tiene grandes jugadores. Equipo que ves hay argentinos y es difícil. Esta semana es importante y daré lo mejor, y después quién sabe”.

Sampaoli y el Barcelona: "Ha hecho su carrera arrancando en Sudamérica. Se ha hablado mucho de eso, quizá en Europa no era tan conocido, pero después cada club hará lo que estime oportuno".