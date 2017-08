Pezzella, adiós oficial

Germán Pezzella escribe una nueva historia en su carrera deportiva. Lo hace en Florencia para jugar en las filas de la Fiorentina, club que se hace con sus derechos en forma de cesión hasta el próximo mes de junio de 2018 y que se guarda una opción de compra valorada en una cifra cercana a los 11 millones de euros, cantidad que iría íntegra al Betis después de que el club se hiciera con el 100% de su pase.

El futbolista argentino, que llegó procedente de River a cambio de unos 2,5 millones por la mitad de sus derechos, disputó dos temporadas en las filas verdiblancas, en las que fue de menos a más. De hecho, contabilizó 66 encuentros con la zamarra heliopolitana, cinco de ellos en Copa del Rey. El resto fueron en Liga.

El acuerdo, anunciado por ambos clubes a través de sus distintas páginas web, tomó forma cuando el propio zaguero cogió un vuelo el jueves con destino a Italia, donde lo esperaban para unirse al que es su nuevo equipo.

"El Real Betis y la Fiorentina han alcanzado un acuerdo para la cesión del jugador Germán Pezzella a la entidad italiana hasta el 30 de junio de 2018. El Real Betis le desea a Germán Pezzella la mejor de las suertes en su nueva andadura deportiva", expresó la web bética al respecto.

Pezzella, por su parte, quiso salir al paso "ante tantas versiones" en todo lo relativo a su marcha a través de su cuenta personal de Instagram. "Al inicio del mercado, el Betis recibió dos ofertas del Hamburgo y del Zenit", comenta. "El club se sinceró conmigo y me pidió que me quedara porque me creían importante para el equipo y dentro de un proyecto a largo plazo. Yo acepté feliz", continuó, afirmando que después el club le hizo saber de sus intenciones de comprar la totalidad de su pase.

Tras renovar su contrato y acompañarlo de una nueva cláusula, "me entero (conversación de por medio con el míster) de que mi papel dentro del equipo no iba a tener la misma importancia que me habían proyectado ni mucho menos. Entonces pensé que había que tomar una decisión y la tomé", explica en relación a su salida.

"Mis padres me enseñaron a ser sincero e ir de frente, y dicho esto quiero terminar con especulaciones de falta de compromiso, discusión con el míster u otras cosas que leí y que no hacen más que ensuciar algo que no tiene sentido ni fue real. Hoy me toca partir, al menos por un año, el destino dirá… pero no quería irme con las manos vacías sin dejarle un eterno agradecimiento por ser parte, y siempre orgulloso de haber usado la camiseta del Betis", expresó el futbolista.

Su baja en la defensa no será cubierta, al menos de momento, por ningún otro futbolista para esa zona. Al menos, así lo expresó Quique Setién en su última comparecencia de prensa, ya que, a juicio del cántabro, esa posición está bien resuelta tras la llegada de Javi García y prefiere que, de llegar algún nuevo refuerzo en el tramo final del mercado, sea para la faceta ofensiva, concretamente un jugador que actúe en la banda.