Pezzella es "intransferible", pero el mercado proveerá

Feddal, el séptimo fichaje del Betis para la temporada 17-18, fue presentado ayer en el Benito Villamarín. La presencia de Lorenzo Serra Ferrer y de Ángel Haro, quienes lo acompañaron en el citado acto oficial, desvió el interés de la comparecencia hacia otros asuntos de actualidad.

Al ser preguntados los dirigentes béticos sobre si, con la contratación de Feddal, quedaba ya completa la zaga verdiblanca de la próxima campaña, Serra procedió a contestar con la prudencia que se concede cuando son los dictados del mercado, de la oferta y la demanda, los que mandan.

"Si no hay una situación inesperada, ésta será la defensa; pero nadie puede prever cómo se moverá el mercado", contestó el de Sa Pobla antes de responder concretamente sobre el central argentino: "Pezzella no está a la venta, es intransferible. Pero cabe la posibilidad de que llegue algún club y abone su cláusula de rescisión, algo contra lo que no podríamos hacer nada. En todo caso, sería una situación inesperada e indeseada".

La prensa alemana insiste desde hace semanas sobre el interés del Hamburgo en contratar a Pezzella, por el que ha llegado a ofrecer una cantidad de ocho millones de euros, han publicado estos días los rotativos germanos, cantidad de la que aseguran no será incrementada.

Pese a que el Betis renovó a Pezzella hace apenas dos meses, incluida una mejora salarial, es sabido que el futbolista pretende una nueva mejora o, al menos, que la ficha que percibe en Heliópolis se acerque a la que otros clubes le han asegurado que estarían dispuestos a ofrecerle. Sea ésa la causa u otra, lo cierto es que el defensa diestro titular en la plantilla está presionando a los dirigentes con otras condiciones.

Otro nombre que saltó a la palestra durante la presentación de Feddal fue el de Antonio Adán. En esta ocasión fue el presidente, Ángel Haro, quien respondió sobre la actualidad del capitán verdiblanco: "Ahora mismo no tenemos planteado que jugadores con los que contamos salgan y Adán es uno de ellos. Si saliera, tendríamos que andar rápidos".