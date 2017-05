Plebiscito con anestesia

El Betis cierra la temporada, en el Benito Villamarín, recibiendo al Atlético de Madrid en una cita intrascendente en lo deportivo, pero a la vez con grandes dosis de intriga sobre cómo despedirá la afición verdiblanca a su equipo tras otro desastre de temporada. Un ambiente crispado por la pésima gestión deportiva de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, junto con Miguel Torrecilla, y que ha acabado con la llegada de Lorenzo Serra Ferrer como anestesia para intentar calmar los ánimos de una hinchada que ha visto cómo ABA ha apostado por la figura del mítico técnico de Sa Pobla como reclamo electoral –así quedó claro en su tuit del pasado jueves– con el fin de maquillar su pésima labor.

Un golpe de efecto para intentar tapar una paupérrima campaña con la figura del balear, al que habrá que evaluar una vez empiece a trabajar en Heliópolis, pues tan respetable es que el bético se ilusione con su nueva llegada como que recele por la labor que realizó en la gestión deportiva –como entrenador, siempre será uno de los mejores de la historia bética– de Barcelona y Mallorca, que no fue, precisamente, buena. Lo triste es que el beticismo vuelva a aferrarse a la figura de un salvador para que su club abandone la mediocridad –¿cuándo cambiará la mentalidad?–. Porque ya, el proyecto de ABA –¿por qué antes Haro y Catalán no quisieron a Serra argumentando que era volver al pasado y ahora sí?– ya no existe. Ahora, una vez más, las fuerzas del exterior que tanto influyen en Heliópolis son las que han demostrado su gran poder.

El tiempo y su labor servirán para evaluar a Serra Ferrer. Ahora, ha sido el momento de darle la bienvenida. Y por ahora el efecto Serra ha provocado, por ejemplo, que la goleada en Butarque parece que haya sido ya hace un año, de ahí las dudas para la cita de esta tarde noche en Heliópolis: ¿Cómo reaccionará hoy el beticismo en el Villamarín? ¿Habrá entendido ya el beticismo que por encima del club no hay ningún mito, ya sea jugador, entrenador o presidente? ¿Quedará en el olvido todo lo sucedido esta temporada? ¿No pasará nada? ¿Qué entrada registrará el estadio heliopolitano?

Mientras tanto, Alexis Trujillo estará en el banquillo dirigiendo el primero de los dos partidos que tiene por delante en lo poco que queda para que acabe la Liga. Y lo hará con la intención de que su equipo dé una buena imagen y tenga opciones de poder conseguir la victoria ante el Atlético. El ex futbolista ha trabajado, sobre todo, en el aspecto mental de sus jugadores, con el fin de que éstos puedan reponerse de las últimas derrotas abultadas. Además, el preparador heliopolitano cambiará el dibujo táctico usado por Víctor Sánchez del Amo, el habitual 5-3-2.

El Betis tendrá delante a un Atlético que debe cerrar aún la tercera posición, de la que no se ha movido en las últimas ocho jornadas. Hoy, con sus cinco puntos de renta sobre el Sevilla más la diferencia particular, al cuadro colchonero le basta con un punto para ser tercero ya de forma definitiva, e incluso si el conjunto de Nervión no gana en el Bernabéu, sea cual sea su resultado en el feudo verdiblanco, será tercero al final de la actual temporada. Por eso, Simeone, pese a la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Real Madrid, pondrá en liza a su mejor once. El argentino tiene las bajas de Godín, sancionado, Juanfran, Vrsaljko y Augusto Fernández, lesionados, por lo que Giménez apunta al lateral diestro, con la alternativa de Thomas, y Lucas Hernández entrará en el centro de la defensa con Savic, en una alineación de la que no se esperan apenas cambios respecto al pasado miércoles; sólo la duda de si jugará Gameiro o Fernando Torres.

Así se presenta una cita con carácter de plebiscito en Heliópolis, sin olvidar la anestesia del efecto Serra. ¿Cómo responderá el Villamarín? La gran duda.