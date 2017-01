Poyet vuelve a quejarse del comportamiento de los béticos

Ni su salida por la puerta de atrás del Betis ni sus malas decisiones deportivas han aplacado el ánimo de Gustavo Poyet, quien volvió a arremeter contra los aficionados béticos. "No le he contado esto a mucha gente, pero mi experiencia en Betis fue la peor que tuve como entrenador. Fue todo muy inesperado. No tengo mucha explicación de lo que pasó. Fui a dirigir al Betis por una sola razón: la afición del equipo. Por el recuerdo que yo tenía, de los 90, de lo que era ir a jugar al estadio Benito Villamarín. Era una hermosura aunque fuera en contra. Era un lugar espectacular para ir. Y me encontré con algo totalmente diferente. Una situación alterada, con mucho nerviosismo y mucha división. Mucha agresividad", explicó el uruguayo al diario Ovación, donde insistió en ese mensaje de lo complicado que le resultaba jugar en casa: "Ellos mismos dicen que están hartos de todo lo que está pasando, pero toda esa agresividad, o esa calentura, los nubla a la hora de ser realistas. Y eso fue en contra del equipo, independientemente que los resultados no ayudaron. Yo acepto mi responsabilidad, pero las condiciones para que el equipo jugara bien y se soltara no estaban dadas". Desde su adiós, el Betis suma tres triunfos y un empate en cuatro partidos como local en la Liga...