Prueba de verdad en San Mamés

Ganó el Betis en Vigo. Hizo lo que tenía que hacer -no debe servir como partido de referencia para el futuro- ante un rival con la cabeza en otra parte para lograr la segunda victoria consecutiva de la temporada. Hasta ahí, normal. Porque ganar es lo que tendría que ser habitual en un club como el de Heliópolis. Pero no, todo es sacar pecho por obtener ¡dos triunfos seguidos! -una meta pobrísima para las aspiraciones que debe tener una entidad como la verdiblanca- y lograr la permanencia ¡a cinco jornadas para el final! Para ir a la Plaza Nueva...

Pero lo que más indigna al bético de a pie, que no comulga con el sistema implantado en el club, es tener que volver a escuchar de boca de su entrenador, Víctor Sánchez del Amo, el discurso de la estabilidad y eso de que no interesa de que el Betis gane. Sin olvidar -no se sabe si fue un lapsus en la rueda de prensa de ayer o realmente lo piensa el técnico bético- que el cuadro verdiblanco no es un modesto de la categoría, sino un club con muchas posibilidades que está inmerso en la mediocridad más absoluta por una pésima gestión deportiva, en estos momentos, de la actual cúpula dirigente, aunque lo peor es que el discurso de Víctor emana desde el propio club. Triste, muy triste, pero es la realidad.

Ceballos tiene en un escenario especial la oportunidad de volver a mostrar su crecimiento

Y en este contexto llega la cita de San Mamés para un Betis que buscará en la noche bilbaína encadenar su tercer triunfo consecutivo. Lo haría en una de las plazas más exigentes del campeonato y confirmaría esa mejoría que tanto pregona Víctor de su equipo en un tramo final de Liga que sólo le serviría a los de Heliópolis para maquillar la actual campaña, algo que no debe servir para ocultar lo vivido durante todo el año y mucho menos para darle continuidad a un proyecto que necesita una catarsis total. A siete puntos, con 15 por disputar, está el Betis del décimo puesto, esa meta que serviría para igualar la posición de la temporada pasada y que no debería valer de justificación alguna para tapar un año decepcionante, sólo para edulcorar al amargo sabor que siente el bético en su paladar al ver cómo otro año más otra temporada queda en la nada.

Y para intentar noquear al Athletic Club, el Betis viaja a Bilbao con la intención de alargar su dinámica de resultados positiva ante uno de los rivales más fuertes en su estadio y que lucha por volver a disputar la Liga Europa la próxima temporada. Así, y tras lo ensayado durante toda la semana, todo apunta a que, en esta ocasión, Rubén Castro sí será de la partida desde el inicio, después de la suplencia en Balaídos. El delantero canario volverá a la titularidad, acompañado por Joaquín, que atraviesa por un buen momento de forma. Además, una vez cumplida su sanción, todo indica que Pezzella volverá a jugar de inicio, y con la ausencia de Tosca por decisión técnica Bruno y Mandi serían los tres centrales titulares, aguardando José Carlos su oportunidad en el banquillo.

Por lo demás, Durmisi y Rafa Navarro seguirán en el equipo, siendo los tres hombres del centro del campo Rubén Pardo, Brasanac y Dani Ceballos, aunque sin descartar que pueda haber un cambio en el dibujo habitual, como ya pasó en el encuentro de la primera vuelta en el Benito Villamarín (1-0 ganó el Betis).

El que no estará es Donk, fuera de la lista pese a que podría ser uno de los baluartes verdiblancos ante la amenaza rojiblanca en el juego aéreo, uno de los puntos fuertes del equipo que entrena Ernesto Valverde. Un Athletic Club que llega al choque fortalecido por la victoria lograda el pasado lunes en Ipurua, en el descuento, ante el Eibar, que casi descartó al equipo armero de la pelea europea. Con el Espanyol también ya descolgado, la lucha por la quinta y sexta plaza se ha acotado al cuadro rojiblanco, Real Sociedad y un Villarreal que ganó en el Vicente Calderón y se aseguró una jornada más el quinto puesto. Esa victoria en su visita al Atlético dio a los amarillos cuatro puntos de distancia sobre el Athletic y cinco sobre una Real que juega en Mestalla y que podría adelantar a su gran rival si los leones no son capaces de ganar al Betis. Para lograr esa importante victoria, que sería la quinta en los seis últimos encuentros y la séptima en los últimos nueve, Valverde dispone prácticamente de toda su plantilla. Así Beñat puede ser la novedad de un Athletic que podría volver al 4-2-3-1 después de jugar de inicio en los dos últimos partidos con un 4-4-2, con Raúl García en la banda derecha y Williams al lado de Aduriz en ataque.

A pesar de los tres partidos en seis días que encadena el Athletic esta semana, en el once rojiblanco se espera a los habituales. A Kepa en la portería; a De Marcos, Yeray, Laporte y Balenziaga, en defensa; a San José junto a Beñat en el doble pivote; y a Williams, Raúl García, Muniain y Aduriz en ataque. Once de gala para medirse a un Betis que quiere salir victorioso de una de las plazas más difíciles de la Liga.