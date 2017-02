El futbolista del Betis Felipe Gutiérrez sufrió a comienzos del pasado mes de enero una lesión importante, tras un choque con Piccini en el lance de un entrenamiento, pues se le diagnosticó un esguince de inserción próxima del ligamento cruzado anterior asociado a un importante edema óseo en tróclea femoral que lo obligó a estar unos 20 días de reposo. Tras ese periodo, al chileno se le efectuaron nuevas pruebas y, finalmente, no vio afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, comenzando un tiempo de recuperación que ha terminado esta semana con su reincorporación al trabajo con sus compañeros con total normalidad. Una buena noticia para un futbolista que ayer mantuvo un discurso autocrítico en la sala de prensa, dejando claro que tiene ganas de demostrar una imagen mejor que la ofrecida hasta antes de su lesión: "Obviamente. Siento que puedo dar mucho más. Siento que me falta dar esa confianza, que es estar al cien por cien en todos los sentidos. Física, técnica y colectivamente. Siento que puedo dar mucho más".

El chileno, en un discurso con dosis de ambición, no puso ningún tipo de excusas a la hora de reconocer que tiene que mejorar su rendimiento: "Para mí no es una excusa las lesiones. Estuve jugando al máximo antes de lesionarme y, sin embargo, siento que puedo estar a mucho más nivel del que mostré en los partidos en los que participé. La afición es lo que esperaba. Es una gran afición y todo el mundo lo sabe. Si fuera por mí, yo quisiera jugar siempre bien. Estoy trabajando para eso porque quiero llegar a mi máximo nivel y antes de que termine la temporada mostrarlo".

Pese a todo, Felipe Gutiérrez se mostró alegre por el hecho de que la lesión que sufrió no fue tan grave como parecía en un principio: "Feliz porque pensé cuando me lesioné que iba a ser mucho peor, pero afortunadamente no fue tanto. Así que feliz de volver poder a jugar". Hasta el momento, el ex futbolista del Twente ha gozado de 707 minutos repartidos en 12 encuentros (1 gol), sin ofrecer aún, como él mismo reconoce, una versión que haya convencido a una hinchada heliopolitana que espera mucho más de una de las grandes apuestas, en verano, de Miguel Torrecilla.