"Quería venir a este proyecto con ambición"

El Betis ha presentado a su primer refuerzo en el mercado de invierno, Rubén Pardo, que llega cedido sin opción a compra hasta el final de temporada. El primero en tomar la palabra ha sido el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro, que le deseó suerte al futbolista y después, Miguel Torrecilla, director deportivo, analizaba al centrocampista procedente de la Real Sociedad: "En ese ánimo de crecimiento que queremos se produce esta llegada. Cuando se dio esta oportunidad de mercado, despues de tener todos claro con Víctor lo que íbamos a buscar en el mercado, se decidió la llegada de Rubén Pardo. Es una satisfacción enorme poder contar con Rubén en la plantilla. Es un jugador técnico, con un pase hacia delante muy bueno. Un jugador que sabe asumir responsabilidades en el juego y con liderazgo en la posesión del balón. Supone tener competencia importante en el equipo. Aporta mucho en acciones a balón parado. Su crecimiento en este semestre no ha sido el que él hubiera deseado, pero esta oportunidad no la hemos querido desaprovechar de tenerlo seis meses cedido y cuando vuelva a la Real, que vuelva a ser ese jugador importante que ya mostró serlo en otras temporadas".

A continuación, Rubén Pardo mostró cuáles son sus intenciones en esta nueva etapa: "Lo primero, doy las gracias a la Real Sociedad por facilitarme la salida y luego, al Betis por apostar por mí. Desde un primer momento lo tuve claro. Vengo con ganas e ilusión. He visto una ambición que me gusta y me motiva mucho para seguir creciendo. Vengo a Sevilla para ayudar al Betis".

El centrocampista, a continuación, trató las siguientes cuestiones:

La elección del Betis: "Desde que hablé con mi agente, eras una opción que me gustaba muchísimo. Las veces que jugué aquí con la Real, me quedé impresionado y quería venir a este proyecto con una ambición que veo en los jugadores, la gente del club... Mi familia, agente y yo lo teníamos claro desde un primer momento. Me han cogido muy bien, y estoy muy contento".

Debut ante el Barcelona: "Mañana voy a entrenar normal. Hablaré con Víctor en la ciudad deportiva y desde un primer momento voy a empezar con el grupo. Voy a estar a muerte desde un primer momento".

Primera vuelta del Betis: "He seguido bastantes partidos porque tenía claro desde hace tiempo que me gustaba mucho el Betis. Han tenido partidos mejores, peores, pero como todos... Veo un equipo con buenas cualidades en las tres líneas y se puede hacer un gran año".

Progresión frenada: "Entreno cada día para mejorar. Sí que es verdad que este medio año no he tenido en la Real esa confianza de seguir jugando semana tras semana para rendir arriba, y salió la posibilidad de venir al Betis y creo que es una opción que me puede venir bien. Estoy mentalizado de que puedo ayudar lo máximo y me a venir bien para seguir creciendo".

Posición: "Me encuentro bien en las tres posiciones del centro del campo. Me gusta ver el juego de cara y ahí me encuentro más cómodo, pero al final el míster es el que decide y estoy a disposición de Víctor".

Torrecilla: "Hay que estar expectantes por si hay alguna salida o llegada más"

El director deportivo del club, Miguel Torrecilla, no dio por cerrado la contratación del central rumano Alain Tosca, pese a estar en Sevilla para pasar el reconocimiento médico, aunque sí espera que todo quede "firmado y documentado".

"El mercado está abierto todo el mes de enero y estaremos atentos sabiendo que lo que nos planteamos ya está hecho, pero siempre hay que estar expectantes por alguna salida o llegada que se pueda producir. A diario se producen llamadas por jugadores de nuestra plantilla", señaló el director deportivo bético sobre posible nuevas operaciones en este período de contrataciones.

En la presentación de Rubén Pardo en el estadio bético también estuvo el presidente del Real Betis, Ángel Haro, se mostró convencido de que el equipo mejorará en la segunda vuelta de campeonato, tras no cumplir con las expectativas en la primera, que la concluyó en decimotercera posición con 22 puntos.

Haro, que estuvo esta tarde en la presentación del centrocampista Rubén Pardo, cedido lo que queda de campaña por la Real Sociedad, comentó que "es evidente" que no están en los objetivos marcados al inicio de la temporada de situarse "entre los diez primeros", pero aseguró que "al equipo le cabe todavía mucha mejora".

"No estoy preocupado, estoy seguro que se hará una mejor segunda vuelta, con el mejor rendimiento de los que están y de los nuevos fichajes. Estoy ocupado, pero no preocupado", relató el dirigente.

Haro también se refirió al partido del próximo domingo ante el FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín y dijo que "será complicado ante un rival muy difícil, pero el Betis tiene y debe salir siempre a tratar de ganar los partidos".