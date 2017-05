Quique Setién: "Los jugadores tendrán el protagonismo que se ganen"

Fichaje oficial y presentado. El Betis hacía oficial el fichaje de Quique Setién a poco más de las doce del mediodía y una escasa hora y media después ya era presentado ante la prensa. El técnico ha firmado un contrato para las tres próximas temporadas por lo que su vinculación con el banquillo verdiblanco se prolonga hasta 2020.

"Buscamos un sello que sea reconocimiento. Su equipo son de un rigor táctico, jugadores que crecen y aumentan el rendimiento. Hay conceptos del ajedrez que se ven en sus equipos, y yo que soy un aficionado del mismo, sé que es mejor defender atacando", ha dicho el presidente, Ángel Haro.

También se ha referido al fichaje de Setién Lorenzo Serra Ferrer. "Teníamos la intención de apoyar este proyecto en una idea de club y de juego para que lo disfrute el beticismo. Hay que acercar esta ilusión y esta propuesta. Hemos coincidido en que esto le vendría muy bien al Betis y al beticismo. El Betis es un grande, es especial. Mucha suerte, maestro", ha comentado Serra Ferrer.

"Lo primero es agradecer al presidente y a la dirección deportiva que me den la oportunidad de entrenar a un equipo grande. Sé lo que significa el beticismo, trataré de estar a la altura en esta apuesta de una manera de entender el juego. Vamos a ir de la mano todos en ir progresando en nuestros objetivos. Todos sabéis cómo soy, cómo entiendo este juego, siempre a través del balón. Me siento en gran parte futbolista y eso es importante para sacar rendimiento a los jugadores. A todos les encanta el balón, y además conseguir los resultados. Ir poco a poco convencerlos e ilusionarlos. Esta idea va a ser la más adecuada. No tengo duda de que va a ir bien", han sido las primeras palabras de Setién en el Betis.

Condiciones: "Si uno está convencido de una idea y la puede llevar a cabo una persona la tienes que apoyar hasta el final. Se empieza por la confianza, partimos de esa fe. Luego ya dirán los resultados. No es una hipoteca", ha dicho Serra sobre la duración del contrato.

Plantilla: "Tiene que haber una coincidencia, hay cosas que gustan y otras menos. A un futbolista lo conoces cuando entrenas con él. Se ha hablado de detalles, va a haber una coincidencia con la direccion deportiva, se tomarán decisiones consensuadas. Cuando llegué a Lugo me decían que en Segunda B no se podía jugar así. Al fútbol se puede jugar con todos los jugadores, el nivel te permitirá hacerlo mejor. Sé que el equipo va a jugar bien y que los jugadores van a dar su mejor versión. Se va a identificar al Betis con una manera de jugar. Me faltan datos sobre cómo va a quedar esta plantilla. La afición se va a identificar".

Objetivo: "Soy del norte, suelo ser cauto, ahora mismo hay muchas incógnitas sobre la plantilla. Tenemos mucha ilusión y los objetivos sobre la marcha lo iremos viendo. Este club es grande y tiene que ser ambicioso".

Adán y Rubén: "Son dos jugadores importantes y con contrato, no contemplo otra cosa. No hay ninguna cuestión, tendrán el protagonismo que se ganen".

Posibilidad de venir: "Es muy alentador que esté a mí derecha. Lo que ha pasado en este club uno se pone nervioso... una consistencia de inicio a una manera de entender esto, no va a depender del resultado del domingo, empezar de cero implica que hay un tiempo necesario. Es una apuesta del club y mía, esa continuidad será importante. Hubo conversaciones serias, en todas puse una condición, donde estoy a gusto pienso que no me voy a marchar. En Lugo estuve muy a gusto, fui un hombre feliz, cada año pude marcharme y no me fui. En Las Palmas empecé igual, tuve que cambiar de lugar y ahora inicio un proyecto con una gran ilusión, de convencer a mis futbolistas de que van a disfrutar. Pienso que me voy a quedar toda la vida".

Dani Ceballos: "Evidentemente, pensamos que es un jugador referente, se puede basar cualquier proyecto. En la medida que pueda lo trataré de convencer de que puede seguir creciendo aquí, que le va a dar un impulso a su carrera. Este club es muy grande, la manera de jugar le va a favorecer"