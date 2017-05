Rafael Salas, una alternativa sin miedo

La semana próxima tomará impulso la candidatura de Rafael Salas para dirigir el club verdiblanco, una alternativa sin miedio, como el todavía consejero ha manifestado, y que pretende darle un vuelco al proyecto deportivo de la entidad. Como informó ayer este periódico, la idea es que la próxima semana sea convocada una Junta Extraordinaria de accionistas por parte del actual consejo y antes del final de la Liga, Salas presentaría las claves de su proyecto.

"En las anteriores juntas hubo mucho voto del miedo, gente que votaba a ABA (Ahora Betis Ahora) porque no había ni querían a la otra alternativa", señaló ayer el consejero en la Cope, donde explicó su apoyo al pacto con Luis Oliver: "Ha provocado una ruptura social y es caro, pero es un mal necesario ya que el 51% de las acciones de la entidad va a estar controlado. Va a dar estabilidad accionarial, que no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo".

Salas confía en que su proyecto convenza a los accionistas, para lo que sigue perfilando las personas que lo acompañarán, lo que incluiría un entrenador distinto a Víctor Sánchez del Amo. "Me importa la opinión del bético. Van a ser unas elecciones que van a decidir los pequeños accionistas. Unos 2.500", manifestó el consejero, que aseguró que no ha dialogado con Manuel Castaño, quien posee un paquete importante de acciones: "No he hablado con Castaño. Desconozco si tengo su apoyo. Si le gusta mi proyecto me votará. Si no, no".

Pese a sus diferencias con Hugo Galera, Salas sí contará con el apoyo de Béticos por el Villamarín, con lo que cuenta con ese 5% de acciones necesario para solicitar una Junta Extraordinaria en el caso de que el consejo no cumpliera su palabra.