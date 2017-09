Rubén Castro, con la llave de su futuro

Rubén Castro se marchó cedido a la Superliga china hasta el mes de noviembre y ayer Ángel Haro indicó que su futuro dependerá del propio canario. "No hemos hablado con él de sus intenciones, pero debe llegar en noviembre. Cuando ocurra se pasará por el club y él tendrá que decidir. Si decide volver lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Si vuelve, estamos encantados. Para nosotros es un jugador muy importante en la historia del Betis. Pero lo mismo el equipo chino hace una oferta irrechazable", indicó el presidente sobre el posible regreso del delantero.

Además, Haro también se congratuló por el rol de Lorenzo Serra Ferrer. "Hemos acertado de pleno porque conoce muy bien la casa. Conoce la idiosincrasia del Betis y esa sabiduría nos está viniendo muy bien", afirmó el máximo dirigente bético, que también se pronunció sobre el nivel del meta Adán: "Aunque no hemos llegado a una renovación, es un magnífico profesional. Las críticas no son justas, no tengo reproches. Nos ha dado y nos dará muchos puntos. Es un momento de jugar y seguir jugando, no podemos estar renovando cada cuarto de hora. Cuando contratamos a Quique sabíamos que era parte de su estilo y hay que acostumbrarse a que el portero sea parte activa del juego".