Rubén Castro, orgulloso bético

En China ya disfrutan de Rubén Castro. Los cuatro goles en los cinco partidos que ha disputado con la camiseta del Guizhou Hengfeng Zhicheng le han valido para meterse a su nueva afición en el bolsillo, colocar en la cuerda floja a Gustavo Poyet, técnico del Shanghai Shenhua y con el que coincidió en Heliópolis, y disfrutar del país asiático. Aunque siempre con el recuerdo de su pasado verdiblanco.

"El Betis para mí lo significa todo, ahí es dónde he triunfado. He jugado dos años en Segunda y nunca les di de lado. Había veces que tenía opciones de salir y siempre opté por quedarme, porque ellos me daban la oportunidad de jugar en Primera y hacerme triunfar y eso se lo agradeceré siempre. Estoy muy orgulloso y muy contento de ser bético", expresó el atacante canario a los medios oficiales del Guizhou Hengfeng Zhicheng, su club, en el que estará cedido hasta el próximo 31 de diciembre, momento en el que debe regresar, salvo novedad de última hora, al Betis.

Poco le ha costado adaptarse al goleador a su nueva vida y lo ha demostrado. El olfato de gol no lo ha perdido, pese a que ya son 36 años a sus espaldas, y su vida en China va bastante bien. Está feliz allí, aunque no descarta volver al Benito Villamarín una vez acabe su cesión.

"No sabía lo que me iba a encontrar y era una experiencia que quería disfrutar. Me está gustando mucho el juego y me estoy adaptando bastante bien. Espero que disfruten los meses que vaya a estar aquí. ¿El objetivo? Era la permanencia, pero el equipo casi está salvado, hemos sumado ya 30 puntos y estamos mucho más tranquilos. La idea es siempre ir partido a partido", explicó el delantero, no sin antes confirmar la buena sintonía que tiene con su técnico: "Con Manzano me llevo muy bien, me tiene mucha confianza y se lo agradezco".

Para los aficionados béticos que sigan sus andanzas en tierras asiáticas habrá sido extraño ver al futbolista con el 40 a la espalda tras siete años siendo el 24 del equipo verdiblanco, aunque eso tiene una explicación. "Era de los pocos dorsales que quedaban y lo elegí", confirmó.