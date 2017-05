"A Rubén Castro hay que quererlo mucho"

Luis Oliver se siente fuerte. Y más, después de la firma del pacto alcanzado con Ángel Haro y José Miguel López Catalán, como se comprobó ayer en la entrevista ofrecida en ElDesmarque Radio. Así, no dudó, en primer lugar, resaltar la figura de Rubén Castro, al que admira tras llegar al Betis en su etapa y dar tanto al club verdiblanco: "Lo que hay que hacerle es un homenaje, quererle mucho y ponerle en su sitio. Nos ha regalado muchos goles. Ha sido el jugador más rentable en la historia del Betis. Se pagaron 250.000 euros y luego la mitad a diez años y sin intereses".

Además, el navarro entiende que Dani Ceballos no debe salir: "Deberíamos retenerlo. Es el espejo donde se tienen que mirar los niños. Dejarlo ir sería un gran error. Hay 70 millones de euros de ingresos y con 12,5 hicimos UEFA". El empresario, en un análisis más profundo, elogió y criticó, a la vez, la labor de ABA: "Salvo lo deportivo, todo lo demás lo están haciendo bien. Esto es como si una churrería hace mal los churros. Al final esto es fútbol. Creo que van a conseguir hacer la paz social, pero van a tener que hablar rápido y la pelota manda".

Oliver también se mostró disconforme con la planificación del plantel actual: "Poquitos jugadores valen. Es nuestra opinión, hemos entrado en el club para ayudar. Si la piden la daremos. No hay que ser un lumbreras para ver que lo han hecho mal". Por último, volvió a mostrar su opinión sobre Manuel Ruiz de Lopera: "Si se llega a retirar en el 2005, tendría una calle en Sevilla. Lopera debe dormir en una nevera o en un congelador porque está igual que hace cinco años. A mí me cae bien, el único defecto que tuvo fue en 2005 no retirarse. En el 92 salvó al Betis".