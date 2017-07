Rubén Castro y su sueño del récord de goles en Primera

Tras escuchar los consejos de su gente más cercana, y también del club verdiblanco, Rubén Castro aceptó marcharse cedido al Guizhou Hengfeng de la Superliga china, aunque en su cabeza siempre ha estado presente esa posibilidad de alcanzar el récord de goles en Primera con el Betis. Ahora, con su absolución y su nueva situación judicial, el canario pretende regresar en enero y cumplir ese sueño, una vez que en noviembre finalice el torneo chino y pueda regresar a España.

En el contrato de cesión que firmó el Betis no se colocó cláusula alguna que permitiese su regreso inmediato y, además, la propuesta económica del Guizhou Hengfeng fue muy superior a lo que percibiría en el Betis en un año completo, de ahí que finalmente el delantero aceptase ese paso de jugar en China y alejarse de su familia.

"He podido hablar con él y estaba emocionado, agradecido. Todavía le debe dar muchas tardes de gloria al Betis. Su gran deseo es estar en Sevilla y vivir en Sevilla. Su mujer y sus hijos están deseando que regrese. Él también está deseando ver a sus hijos y a su mujer, que ha sufrido mucho con esto", manifestó Francisco Baena Bocanegra en Radio Sevilla, en la que no valoró los aspectos contractuales. "No tengo ni idea de sus negocios futbolíticos, él tiene sus agentes. Tengo entendido que su contrato en China termina a finales de noviembre y cuando finalice contrato se deberá reincorporar a la disciplina del Betis", explicó el jurista.

Esa declaración de su abogado coincide con el deseo expresado por el jugador a su gente de confianza cuando puso rumbo a China. Y es que Rubén Castro no sólo quiere pasar a la historia como el máximo goleador del Betis sino que pretende serlo en Primera. Tras los 13 tantos que anotó la pasada temporada, el canario suma 76 dianas en la máxima categoría con la elástica verdiblanca, con lo que se encuentra a dos del registro de Hipólito Rincón. Con su dorsal 24 todavía liberado en la plantilla, Rubén Castro tiene contrato con el Betis hasta junio de 2018, y con un año más opcional si se cumplen una serie de requisitos, con lo que su regreso a Heliópolis se podría producir en enero, siempre y cuando todas las partes lo estimen adecuado.