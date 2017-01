Rubén Pardo, un socio para Ceballos

La llegada de Rubén Pardo debe dotar al Betis, en la segunda vuelta del campeonato, de calidad en un centro del campo donde Dani Ceballos está siendo el único futbolista en hacer jugar a su equipo. Así, el jugador cedido por la Real Sociedad podría ser un complemento importante para el utrerano a la hora de construir el juego de un cuadro verdiblanco falto de calidad en esa zona del campo, quedando dicha opción en manos de Víctor Sánchez del Amo, como indicó este martes el nuevo fichaje bético al ser cuestionado sobre en qué puesto le gusta jugar más: "Me siento bien en las tres posiciones del centro del campo, pero me gusta ver el juego de cara. Ahí me encuentro más cómodo, aunque al final el míster es el que decide".

Además, Rubén Pardo no ocultó su satisfacción de haber recalado en el Betis, que siempre fue su primera opción: "Desde que hablé con mi agente, era una opción que me gustaba muchísimo. Las veces que jugué aquí con la Real, me quedé impresionado y quería venir a este proyecto ambicioso. Mi familia, agente y yo lo teníamos claro desde un primer momento. Estoy muy contento".

LAS FRASES Ambición

"Veo un equipo con buenas cualidades en las tres líneas y pienso que se puede hacer un buen año"



Decisión

"Mi familia, mi agente y yo teníamos claro, desde un primer momento, que la opción del Betis era la mejor"

Incluso, el joven futbolista, que tras la presentación se marchó a la ciudad deportiva a dialogar con Víctor, indicó que había visto muchos encuentros de los verdiblancos en la primera vuelta: "He seguido bastantes partidos porque tenía claro desde hace tiempo que me gustaba mucho el Betis. Han tenido partidos mejores, peores, pero como todos... Veo un equipo con buenas cualidades en las tres líneas y se puede hacer un gran año".

Por último, Pardo esperar aprovechar sus meses en el Betis para progresar: "Es verdad que este medio año no he tenido en la Real esa confianza de jugar semana tras semana, y salió la posibilidad de venir al Betis y creo que es una opción que me puede venir bien para seguir creciendo".