Salas se crece a dos semanas de la Junta

A menos de dos semanas para la Junta Extraordinaria, Rafael Salas se muestra convencido tanto de la celebración de la misma como de sus opciones para contar con el apoyo mayoritario de los accionistas. El ex consejero, además, critica el pretendido pacto con Lopera y Oliver, a la vez que tampoco comparte las formas que viene manteniendo el actual consejo.

"Entiendo que no va a haber pacto, aunque no estoy en un papel de jugador activo en ese acuerdo. Son tantos los flecos que quedan que entiendo que no va a ser posible cerrarlo antes del 29 de junio", aseguró Salas en Onda Capital, donde también valoró sus opciones para la Junta: "Estamos dando por descontado que voy a perder y tengo conocimiento interno de dentro del club que están más nerviosos que yo. Yo no tengo miedo a perder y ellos sí. Este acuerdo viene acelerado por la posibilidad de que pierdan unas elecciones. Nosotros manejamos, contando con el señor Castaño, un 12,5-13% y ellos exactamente lo mismo. El censo electoral es un 34% y como no sabemos las abstenciones, con un 15% se puede ganar. El objetivo de ellos era enfriar la Junta, hacer que la gente dude. Se les está volviendo en contra su objetivo. Va a haber muchísimas abstenciones de gente que ya no cree en nada. Por las cuentas que manejamos estamos en un 50-50".

Además, Salas criticó las condiciones del pacto. "¿Por qué se le paga por esas acciones? Hay que encontrar un punto de equilibrio. Hay que mirar el interés del Betis. No va a haber socios del Betis que puedan desembolsar 400 euros por acción y creo que vendrán inversores extranjeros. El que paga eso no piensa en el Betis, sino en la especulación o en un posicionamiento para algo más allá de lo que es el Betis. No entiendo la prisa por firmar salvo que sirva para el deseo de unos señores", que también reveló las dificultades económicas en las que se encuentra la entidad: "El Betis que nos espera, gane quien gane, es de mucha lucha, de poca calidad futbolística, de jugadores cedidos, y el consejo tiene que hacer algún esfuerzo. Más de ocho millones de euros no vamos a poder gastar y habrá que optimizarlos en traer a 2-3 jugadores. Ésa es la realidad".